ازدياد في عدد قنوات يوتيوب التي يُدريها مدرسون

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يكثر عدد المعلمين والمعلمات الذين يشتغلون في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والذين فتحوا قنوات على يوتيوب، في الماضي لم يكن هناك أي معلم كوري أو مدرس في المدارس لديه حساب على يوتيوب، كان مثل هذا القطاع مقتصرا على النجوم في الغناء أو الدراما، أو عامة الناس، وليس علي من يشتغل في الدائرة التعليمية، ألسبب في ذلك يرجع إلى اعتقاد الناس بأن أي تصرف من جانب المدرسين قد يؤثر على الطلاب، لكن الآن تغير الأمر، مثلا هناك مدرسة تضع فيديو يضم مشاهد تناولها للغداء في مدرستها، أو فيديو يضم مشاهد نمط حياتها في المدرسة، مثل الإشراف على دراسة الطلبة المسائية في المدرسة، أو حفلة التخرج أو مشهد إشرافها على الامتحان وغيرها، يشترك في قناتها الآن حوالي 4600 شخص.

ويُذكر أنها قد حصلت على السماح من قبل رئيس المدرسة علي انشاء قتاة علي يوتيوب، يُسمى مثل هذا النوع من الشبكات باسم "سيم تيوبور"، وكلمة "سيم" تشير إلى المدرس والمختصرة من كلمة "سون سينغ نيم"، وبدلا من هذه الكلمات الطويلة، نسمي المعلم أو المدرس بـ "سيم" اذا نظرنا إلى اسم الشبكة، سنستطيع التعرف على صاحب القناة أي أنه معلم.

حسب تقرير موخرا من وزارة التربية والتعليم فإن عدد القنوات التي يديرها معلمون على يوتيوب بلغ 1223 حتى العام الماضي، وتتنوع المجالات والموضوعات، لكن الموضوع الأكبر هو تقديم المعلومات أو المعرفة، معنى ذلك أن الهدف الرئيسي هو تقاسم المعارف والمعلومات التي يكتسبها المعلمون للطلاب أو لأي شخص يريد تعلمها.

كما يستطيع المعلمون الاستفادة من قنواتهم أو القنوات الأخرى في الدراسة وداخل الفصل، مثلا هناك مدرس موسيقي يقدم على قناته على يوتيوب طرق العزف على الآلات الموسيقية، بينما تقدم قناة لمعلم آخر مختلف الأعمال الأدبية مثل الروايات المعاصرة أو الشعر القديم، كما تشمل هذة القنوات مختلف المجالات وأنوع الهوايات أو أنماط الحياة اليومية للمدرسين، يذكر ان مثل هذة القنوات اذا حققت نجاحا في جذب اهتمام الناس، سيزداد عدد المشتركين الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق أرباح مالية صغيرة أو كبيرة حسب الظروف، في هذا السياق اذا قام أي معلم بإنتاج محتوى في المجالات الثقافية او الفنية، وحقق عائدات نتيجة لذلك فليس هناك مشكلة في هذا الامر فهذا يجوز، لكن لا يجوز وضع موضوعات ممنوع وضعها، واستخدام الكلمات غير المناسبة أو تشويه الآخرين، ومشاهد العنف وأيضا الترويج لمنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تحقيق أرباح مالية، مثل الترويج لمستحضرات التجميل وغيرها.

أما حول تشغيل المعلمين لقنوات شخصية على يوتيوب، فقد عبر 8 من بين كل عشرة معلمين عن تأييدهم وحول سبب ذلك أجاب 48 بالمائة منهم بأنه يعتبر تبرعا بالموهبة، حيث يستفيد المعلمون الآخرون من هذا النوع من المحتويات، بينما أجاب 14 بالمائة من المعلمين بأنهم لا يؤيدون ذلك لأن بعض المحتويات غير التعليمية قد تؤثر سلبا على سمعة المعلمين كما عبر البعض عن احتمال إنفاق وقت أكبر في تصوير أو تشغيل القنوات على يوتيوب، بدلا من التدريس والتعليم.