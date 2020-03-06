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شهد عدد سكان كوريا الجنوبية نموا بسبب طول متوسط العمر، رغم انخفاض معدل المواليد بشكل مزمن. لكن وفقًا لتقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية الشهر الماضي، بدأ عدد الوفيات يفوق عدد المواليد في نوفمبر الماضي. وبلغ إجمالي عدد السكان 51.62 مليون نسمة حتى عام 2018. إذن، كيف هو الوضع السكاني في كوريا الشمالية؟





"تشونغ أون تشان 정은찬" الأستاذة في معهد تعليم التوحيد:

أظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن عدد سكان كوريا الشمالية بلغ 25.13 مليون نسمة في عام 2018، أي حوالي نصف عدد سكان كوريا الجنوبية. أجرت كوريا الشمالية تعدادًا في عام 1993 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤخراً في عام 2008. ساعدت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية في إجراء تعداد عام 2008. بناءً على البيانات، قامت هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية في عام 2010 بتقدير عدد سكان كوريا الشمالية فيما بين عاميْ 1993 و2055 لتقييم النمو السكاني في الجارة الشمالية. في عام 2008، قُدّر عدد سكان كوريا الشمالية بنحو 23.93 مليون، أي حوالي 49% من سكان كوريا الجنوبية. وبعد عقد من الزمان، في عام 2018، ظلت النسبة على حالها تقريبًا.





من المتوقع أن ينخفض عدد سكان كوريا الشمالية خلال الفترة القادمة، لأنها تعاني من انخفاض معدل المواليد، مثل كوريا الجنوبية. تشير الإحصاءات إلى أن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية بلغ 0.92 في عام 2019، أي أقل من العام الأسبق، وهو أقل رقم منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1970. ويشير معدل الخصوبة الإجمالي إلى عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم امرأة خلال حياتها.





الأستاذة "تشونغ أون تشان ":

بلغ معدل الخصوبة في كوريا الشمالية أقل مستوى له وهو 1.9 في عام 2018. وقد قررت الكثير من النساء في كوريا الجنوبية عدم إنجاب أطفال، كما تتبع النساء في كوريا الشمالية نهجا مشابها. في الشمال، أصبح الاتجاه واضحًا في منتصف التسعينيات، عندما عانت البلاد من انكماش اقتصادي حاد. خلال فترة الصعوبات الاقتصادية، شعرت النساء بأعباء متزايدة بسبب الولادة ورعاية الأطفال. ولذلك لا عجب أن العديد من النساء كن مترددات في إنجاب الأطفال. سيكون انخفاض معدل المواليد مشكلة خطيرة، لأنه يعني انخفاضا في عدد السكان الناشطين اقتصاديا.





ونظرًا لأن انخفاض معدل المواليد أصبح مشكلة، توقفت كوريا الشمالية عن توفير وسائل تحديد النسل. وفي نوفمبر 1993، فرضت حظرا على الإجهاض. وضمن سياسات الترويج للإنجاب، وعدت الحكومة النساء بمنحهن إجازة أمومة وحصص إعاشة إضافية وإطلاق لقب "بطلة"، لكل من تنجب المزيد من الأطفال.





الأستاذة "تشونغ أون تشان ":

خلال عهد الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" في التسعينيات، عقدت كوريا الشمالية "مؤتمر الأمهات" ومنحت لقب "بطلة الأمومة" للأمهات اللاتي لديهن سبعة أطفال أو أكثر. والغرض، بالطبع، هو تشجيع الإنجاب. وفي المؤتمر الثالث من نوعه في عام 2016، أبرز الحالي الزعيم "كيم جونغ أون" لقب "بطلة الأمومة" مرة أخرى. وفي محاولة أخرى لتشجيع الإنجاب، تمد كوريا الشمالية حصص الإعاشة لمدة ستة أشهر أخرى للنساء اللائي لديهن طفل ثالث، كما تُعفى النساء اللاتي لديهن أطفال كثيرون من تعبئة القوى العاملة وبعض الرسوم حتى يتمكّن من تخفيف صعوبة رعاية الأطفال وأيضا تخفيف الأعباء المالية.





هناك اتجاه سكاني آخر في كوريا الشمالية وهو شيخوخة السكان. وفي الشمال، تعتبر الحياة الطويلة شيئا يستحق الاحتفال به. ويُقام للرجل المسن الذي يبلغ من العمر 100 عام احتفال عيد ميلاد باسم الزعيم "كيم جونغ أون"، ويتم نشر الحدث في وسائل الإعلام المحلية. لكن رغم ذلك، فإن متوسط العمر المتوقع في الشمال قصير إلى حد ما، مقارنة مع كوريا الجنوبية.





الأستاذة "تشونغ أون تشان ":

إذا عاش العديد من الكوريين الشماليين لفترة طويلة، سيمكن للزعيم "كيم جونغ أون" إظهار صورة إيجابية لبلاده كدولة اشتراكية حضارية. ووفقًا لتقديرات السكان في جميع أنحاء العالم لعام 2019 الصادرة عن هيئة الإحصاءات الأمريكية، يبلغ متوسط العمر المتوقع للكوريين الشماليين 71 سنة، أي 12 سنة أقل من متوسط الكوريين الجنوبيين. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء في كوريا الشمالية في المتوسط 66.5 و73.3 على التوالي، بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء في كوريا الجنوبية 79.7 و85.7 على التوالي.





من المعروف أن الكثير من الناس في كوريا الشمالية يموتون بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك السل على وجه الخصوص. وتشير التقديرات إلى أن الدولة الشيوعية كانت تعاني من 500 حالة إصابة بالسل لكل 100 ألف شخص في عام 2017. وبالنظر إلى ضعف البنية التحتية الطبية في كوريا الشمالية، يُفترض أن معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.





الأستاذة "تشونغ أون تشان ":

يعتبر مرض السل أحد أخطر مشاكل الرعاية الصحية في كوريا الشمالية. إن الاعتقاد الشائع هو أن المرضى يمكن علاجهم من مرض السل إذا أكلوا بشكل جيد. أعتقد أن هذا المرض له علاقة كبيرة بمستويات المعيشة. فمعدلات الوفيات المرتفعة في كوريا الشمالية بسبب الأمراض المعدية تعني أن العديد من السكان هناك يعانون من سوء التغذية المزمن ولديهم ضعف في جهاز المناعة، كما أن ظروف النظافة في كوريا الشمالية ليست جيدة جدًا، لذا فإن أي مرضٍ معدٍ قد ينتشر بسرعة كبيرة. ولهذا السبب تحاول البلاد بشكل يائس منع فيروس كورونا-19. ولكن إذا تغلغل الفيروس بطريقة ما في كوريا الشمالية، فسوف يتسبب في الفتك بالعديد من المواطنين الذين يعانون أصلا من سوء التغذية وضعف المناعة.





تواجه كل من الكوريتين تحديات ديموغرافية متباينة، ونأمل أن توحّد الكوريتان قواهما لإيجاد حلول تتناسب مع الأوضاع السكانية في كل منهما، تمهيدا لليوم الذي ستتوحد فيه شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى.