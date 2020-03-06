مذكرة للتعاون حول مساعدة الشركات الكورية في السعودية

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أعلنت مؤسسة كوريا للتأمين التجارى مؤخرا أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمساعدة الشركات الكورية على التصدير والفوز بمختلف المشروعات هناك.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم المؤسسة الكورية التمويل متوسط وطويل الأجل إلى مشروعات سعودية في حالة فوز الشركات الكورية بالمشروعات التي تنفذها الحكومة السعودية، أو تصدير المعدات والآلات الكورية إلى المملكة.

وتخطط المؤسسة لإقامة "معرض البائعين لتأمين كوريا “K-SURE Vendor Fair” لترتيب اجتماع بين الشركات الكورية المتوسطة والصغيرة الحجم ومنفذي المشروعات السعوديين.

وذكرت مؤسسة كوريا أنها سعت للتوصل إلى الاتفاقية لتمهيد الطريق لمساعدة الشركات الكورية التى تواجه تراجعا حادا في أعمالها الخارجية.

وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف المشاركة في المشروعات الضخمة للبنى التحتية التي تساعد في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.