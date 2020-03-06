تعيين محبي الثقافة الكورية لعام 2020 في مصر

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في ال25 من شهر فبراير الماضي وفي المركز الثقافي الكوري بالقاهرة أقيم حفل لانطلاق أعمال K-Lovers’ أو محبي الثقافة الكورية لعام 2020 والذين سيدعمون مختلف الفعاليات الكورية المقامة في مصر.

يذكر أن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة ظل يختار سنويا عددا من المتطوعين الذين يشاركون فى فعاليات المركز التي تقام على مدار العام حيث يقدمون الدعم للحضور او يساهمون في الترويج للفعاليات و غيرها من الادوار المهمة التي تقوم عليها اي فعالية.

وتقدم أكثر من 300 شخص بطلبات عضوية فريق محبي الثقافة الكورية لهذا العام، وتم اختيار خمسين منهم بعد العديد من إجراءات الاختيار بما فيها القدرة على الكلام باللغتين الكورية والانجليزية ومعرفة ودرجة الاهتمام بالثقافة الكورية.

وفي حفل انطلاق الفريق لهذا العام، سلم "يانغ سانغ كون" رئيس المركز شهادات لكل الأعضاء المختارين وأكد على أهمية وقيمة فريق محبي الثقافة الكورية بالنسبة للمركز الثقافي الكوري بمصر. وطلب منهم دورا فعالا.

وفي حفل الانطلاق تم تقديم أنشطة المركز الكوري وإنجازات الأعضاء السابقين للفريق إلى جانب تنظيم مختلف الفعاليات الثقافية بما فيها تجربة الملابس الكورية التقليدية وتناول الأطعمة الكورية وممارسة الألعاب الفولكلورية الكورية التقليدية.

قالت الآنسية "أميرة حسن" العضوة الجديدة في الفريق والمستمعة الآن إلى دروس اللغة الكورية في مركز سيجونغ التابع للمركزالثقافي الكوري إنها ظلت تستمتع بالثقافة الكورية بشكل غير فعال كمحبة لها حتى الآن ولكنها ستأخذ زمام المبادرة في المستقبل كعضوة في المركز الثقافي الكوري.

وقال مسؤول في المركز الكوري بالقاهرة إنه تماشيا مع ارتفاع الاهتمام بالثقافة الكورية في مصر، زاد اهتمام الأصدقاء والصديقات المصريين بلعب دور أعضاء الفريق الذي يعملون على مساعدة المركز الكوري.

وصرح بأن المركز ينوي توفير مختلف أنواع برامج التواصل بما فيها ورش عمل منتظمة حتى يستطيع أعضاء الفريق متابعة أنشطتهم.