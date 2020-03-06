عبد الرحيم آيت العواد: أحلم بزيارة ثانية إلى كوريا





عبر الخط الدولي بين كوريا والمملكة المغربية، أجرى القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو حوارا مع الصديق عبد الرحيم آيت العواد، الحاصل على درجة الماجستير في القانون والذي يعمل حاليا في القطاع الاجتماعي في المملكة المغربية، حيث يسرد بعض ذكرياته خلال مشاركته في الماراثون الكوري العربي بمناسبة الذكرى الأربعين على إنشاء القسم العربي بالكي بي إس. ويقول إنه بدأ الاستماع إلى القسم العربي منذ عام 1997 عبر الموجة القصيرة، كما يستمع إلى برامج القسم العربي حاليا عبر الإنترنت وتطبيق الموبايل، معربا عن إشادته بالقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو لأنه يعتبر واحدا من بين القليل من الإذاعات العالمية التي مازالت تبث عبر الموجة القصيرة.

كما يقول إن الناس في المملكة المغربية معجبون بكوريا وبالتكنولوجيا الكورية، وأشار إلى أنه يحضر بانتظام مهرجان الفيلم الكوري في المغرب، ووصف هذا المهرجان بأنه نافذة على الثقافة الكورية، كما يقدم فرصة لتوطيد العلاقات بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية التي تشكل نموذجا ناجحا في التنمية، ليس فقط على الصعيد الآسيوي، بل وأيضا على الصعيد العالمي. كما يقدم الصديق عبد الرحيم آيت العواد تحياته إلى مستمعي الكي بي إس الذين تعرف على الكثير منهم بواسطة القسم العربي، ويعرب عن تمنياته بأن يستمر التواصل بين القسم العربي ومستمعيه دائما.

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