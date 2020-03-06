الرئيسة السابقة بارك كون هيه تدعو لتشكيل تحالف محافظ

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دعت الرئيسة السابقة المعزولة "بارك كون هيه"، المسجونة حاليا، إلى الوحدة بين التكتل المحافظ قبل الانتخابات العامة، وذلك في رسالة قرأها محاميها للشعب يوم الأربعاء الماضي.

وحثت "بارك" الموالين لها الذين يرفعون العلم الوطني، إلى الانضمام إلى حزب المعارضة الرئيسي من أجل إنشاء دولة أفضل، مؤكدة على ضرورة تشكيل تحالف محافظ ضد حكومة الرئيس "مون جيه إين". ويبدو أن الدور الذي ستلعبه الرئيسة السابقة "بارك" سيصبح أمرا قد يؤثر تأثيرا كبيرا على نتائج الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الخامس عشر من شهر أبريل القادم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها الرئيسة السابقة "بارك" رسالة رسمية إلى الدوائر السياسية في البلاد منذ أن تم سجنها يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس عام 2017.

الجدير بالذكر أنه قد حُكم على "بارك" بالسجن لمدة 25 عاما في شهر أغسطس عام 2018 بتهم عديدة، منها الرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة، ولكن أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمتها، قائلة إنه ينبغى إعادة النظر في قرار المحاكم الأدنى.

وقالت الرئيسة السابقة "بارك" إنه ينبغى ألا يتفرق المحافظون، بل عليهم أن يتحدوا أمام التاريخ والشعب بغض النظر عن خلافاتهم.

وأكدت أن الشعب يعاني من الكثير من الألم، وأشارت إلى أن العديد من المواطنين يقولون إن الحكومة الحالية منافقة وعاجزة، وتجعل حياتهم أصعب وأقل أملا.

وقالت إنه على الرغم من عرقلة رحلتها السياسية بسبب عزلها وحبسها، فإنها ظلت مهمومة بمستقبل البلاد وسط التهديد الكوري الشمالي النووي وتفاقم العلاقات مع حلفاء كوريا التقليديين.

وأعربت "بارك" عن أسفها لإصابة عدد كبير من مواطني مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بفيروس كورونا. ويذكر أن هاتين المنطقتين تعتبران قاعدة أساسية للأنشطة السياسية التي مارستها.

كما دافعت "بارك" عن تحرك المحافظين لتشكيل تحالف سياسي قبل الانتخابات العامة، ووصفته بأنه خيار حتمي لمواجهة حكومة الرئيس "مون جيه إين".

وقالت إنها اختارت الصمت بدلا من إبداء مواقفها، نظرا لمخاوف احتمال أن تتسبب