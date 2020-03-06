هونغ سانغ سو يفوز بجائزة افضل مخرج في مهرجان برلين

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فاز المخرج الكوري البارز "هونغ سانغ سو" بجائزة أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي لعام ألفين وعشرين عن فيلمه الجديد "امرأة هاربة"، ويعد فوزه هذا إنجازا آخر يثبت قدرة صناعة الأفلام الكورية بعد أن فاز المخرج الكوري " بونغ جون هون" بأربع جوائز رئيسية في الأوسكار هذا العام عن فيلم "الطفيلي".

يذكر أن المخرج هونغ كان قد أنتج أول فيلم له بعنوان "يوم سقط فيه خنزير في بئر". وأثار هذا الفيلم الذي يصور الحياة اليومية دون حدث يذكر صدمة جديدة بين الجمهور والنقاد معا بأسلوب جديد خارج عن تقاليد السينما القائمة، كما أظهر فيلم آخر له بعنوان " آه، سو جونغ오! 수정" النفاق والرغبة السرية للإنسان بواسطة رجل وامراة عاديين حيث ترك انطباعا قويا عن اسم المخرج "هونغ سانغ سو". ومن بين الأفلام التي بدأ المخرج بها في جذب الاهتمام الدولي، فيلم "اكتشاف الحياة اليومية" و"المرأة مستقبل الرجل". وبعدهما أصبح هذا المخرج الكوري من أكثر المخرجين الذين تدعوهم المهرجانات السينمائية العالمية الرئيسية مثل كان وفينيسيا وبرلين. وقالت ناقدة الأفلام " يون سونغ اون윤성은" إن المخرج هونغ لديه قدرة على أخذ مشهد من الحياة اليومية العادية جدا والتعبير عنه بشكل متميز عبر الشاشة، لذلك يعتبر من أكثر المخرجين الذين ترغب المهرجانات السينمائية الدولية في دعوتهم إليها دائما.

يُشار الى أن المخرج هونغ مشهور بالتمسك بالطريقة الارتجالية في صنع الأفلام حيث يكتب السيناريو ويقدمه للممثلين وفرق التصوير، كما أنه يعكس عادات الكلام والطبائع الشخصية والعادات الحقيقية لأبطال الأفلام لهذا فإن فوزه بجائزة أفضل مخرج في مهرجان برلين يكتسب معنى خاصا نظرا لأن أسلوبه المتميز والخاص فاز باعتراف دولي. في هذا السياق ذكرت ناقدة الأفلام "جونغ مين آه정민아" أن المخرج هونغ ظل يصنع أفلاما ذات علامة خاصة به فقط لم يحاولها أي مخرج آخر في العالم لهذا فإن فوزه بالجائزة يعتبر من الأمور الطبيعية.