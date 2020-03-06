استبيان حول زيادة اعداد المكتبات العامة في كوريا

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رغم أن بعض العاملين في صناعة نشر الكتب المحلية ظلوا يدعون إلى ضرورة إيجاد سبل للتعامل مع الآثار السلبية لزيادة عدد المكتبات العامة في مختلف أرجاء البلاد على مبيعات الكتب إلا أن نتيجة بحث حقيقي رفضت هذا الادعاء.

يذكر أن عدد المكتبات العامة في مختلف أرجاء البلاد كان قد بلغ ألفا واثنتين وأربعين مكتبة في عام ألفين وسبعة عشر بزيادة 173% مقارنة مع قبل عشر سنوات، وقد أوكلت اللجنة الكورية لحقوق براءة الاختراع في التأليف شركةَ الإحصاءات "ريسرش آند ريسرش리서치앤리서치" مؤخرا بإجراء استبيان للرأي حول أوضاع استخدام المكتبات وشراء الكتب لمستخدمي المكتبات، وأثبتت نتيجة الاستبيان بأن أولئك الذين يستأجرون كثيرا من الكتب من المكتبات يشترون عددا أكبر من الكتب بالمعدل بحيث بلغ معدل أعداد الكتب التي استأجرها ثلاثة آلاف وتسعمائة مستخدما من مستخدمي المكتبات العامة من المشاركين في الاستبيان ستين بالمائة سنويا بينما بلغ معدل أعداد الكتب التي اشتروها عشرين كتابا.

وتبين أن معدل أعداد الكتب التي اشتراها المشاركون من نفس الكتب التي كانوا قد استعاروها من المكتبات بلغ عشرة كتب بينما بلغ معدل أعداد الكتب التي اشتروها من الأنواع الأخرى من الكتب التي كتبها نفس كتّاب تلك الكتب ستة كتب. وهذا يشير إلى أن عددا من مستخدمي المكتبات يميلون إلى شراء نسخ جديدة من الكتب التي استعاروها من المكتبات أو أنواع أخرى من كتب نفس المؤلفين، وتبين أن الكتب العلمية تمثل أكثر القطاعات التي تشهد شراء نفس الأنواع من الكتب المستعارة حيث بلغت نسبة الشراء مقابل الاستعارة 40%، ثم جاءت الكتب التعليمية والكتب الأكثر بيعا وكتب الإنسانيات والتثقيف والكتب ذات الأغراض العملية في مراكز متقدمة على التوالي.

ولكن بلغت نسبة كتب الأطفال 17% لتسجل الأقل في هذا المجال، وحول عدد حالات شراء الكتب قبل وبعد استخدام المكتبات أجاب 38% منهم بعدم التغير في حالات شراء الكتب. بينما أجاب 36% منهم بزيادة الحالات، و24% منهم فقط بانخفاضها وعندما نقارن نتيجة الاستبيان مع نتيجة مسح جرى على مائتي شخص لا يستخدمون المكتبات، نجد أن معدل أعداد الكتب التي يشتريها مستخدمو المكتبات أكبر بكثير من معدل أولئك الذين لا يستخدمون المكتبات.