بلدية آن سان تبذل قصارى جهدها لمنع دخول فيروس كورونا

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في مدينة آن سان بمقاطعة كيونغ كي يسكن أكثر من خمسين ألف شخص من الكوريين الذين يترددون على الصين والصينيين المقيمين في البلاد، لكن تلك المدينة ظلت خالية من فيروس كورونا-19 حتى الأول من شهر مارس الحالي في هذا الاطار قالت بلدية آنسان إنها كانت تعرف حق المعرفة أنه إذا شهدت المدينة إصابة بالفيروس، فسوف تتعرض لصدمة أكبر من المدن والمناطق الأخرى ولهذا فإن كل العاملين في البلدية يعملون على قدم وساق للوقاية دون أخذ راحة.

طبقا للبلدية بلغ عدد الإصابات في المدينة صفر حتى الاثنين الماضي وحاليا يُفرض حجر صحي على ثلاثة وأربعين شخصا فقط من ذوي تجارب اتصال مع مصابين، ويسكن في المدينة 57 ألفا و426 شخصا من الكوريين الوافدين من الصين أو الصينيين المقيمين في كوريا ولهذا فإنها اختيرت كأكثر المناطق المحلية التي لا يرغب الكوريون في زيارتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت ما، حيث يمثل إجمالي عدد السكان من الأجانب بمن فيهم الصينيون حوالي 8% من إجمالي عدد السكان في المدينة البالغ 738 ألفا، ولهذا فإن البلدية بدأت تكرس كل جهودها لمنع دخول الفيروس للمدينة منذ أوائل شهر فبراير الماضي بحيث تشغل 1145 موظفا حكوميا و1265 موظفا مؤقتا من أجل القيام بأعمال الوقاية في جميع أنحاء المدينة مرة كل يومين.

الجدير بالذكرأن فعالية الأدوية تدوم حوالي أسبوع واحد لكن نجد أن البلدية تتعامل مع الفيروس بشكل مفرط وليس هذا فقط بل إن البلدية تستخدم طائرات درون من أجل مكافحة الفيروس في المناطق العمياء، في هذا السياق قال مسؤول في البلدية إن جميع الموظفين الحكوميين يشاركون في عملية الوقاية دون أخذ راحة، وأن البلدية تلقت حوالي ثلاثة آلاف استتفسار خلال أربعة أيام بعد رفع الحكومة مستوى الإنذار من الأزمة إلى درجة "الخطورة" لأن المدينة يقطنها الكثير من الأجانب مما دفع البلدية إلى بذل كل ما في وسعها في الوقاية.

تجدر الاشارة الى أن البلدية تشغل أجهزة الاستشعار بالحرارة في ثماني محطات من مترو الأنفاق هناك يستخدمها حوالي مليون وتسعمائة ألف شخص يوميا ومحطة آن سان للأوتوبيسات السريعة التي يستخدمها حوالي ثمانية آلاف شخص يوميا من أجل التعرف على المرضى ذوي الحمى، وقد أوقفت البلدية تشغيل الأوتوبيسات المتجهة إلى مدينة ديغو خلال يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الماضي، وفي منطقة "وون كوك دونغ원곡동"وهي منطقة متعددة الثقافات، ومنطقة "تشو جي دونغ초지동" بالمدينة وغيرهما من المناطق الكثيفة بالأجانب، قامت البلدية بتعليق حوالي 150 لافتة من أجل تقديم معلومات عن طرق الإصابة، كما وضعت الكثير من الكمامات وسوائل غسل الأيدي في مختلف أرجاء المدينة حتى يستخدمها الزوار بالمجان بالإضافة إلى ذلك، قامت بتخصيص ستة مترجمين باللغة الصينية في مستشفى آن سان التابع لجامعة كوريا ومستشفى آن سان التابع لمؤسسة العمل والرفاهية بالمدينة من أجل المساعدة على الرعاية الطبية الأولية.

وبدءا من السابع والعشرين من الشهر الماضي تشغل البلدية حافلتين كبيرتين تابعتين لها لمساعدة الجامعات في المدينة على نقل الطلاب الأجانب من المطارات إليها، وحتى الآن قدمت البلدية حوالي ثلاثمائة ألف كمامة إلى رياض الأطفال والطبقات الضعيفة اجتماعيا وتنوي تقديم 500 ألف كمامة إضافية في المستقبل القريب كما قامت بوضع حوالي 82 ألف وحدة من معقمات الأيدي فيها، من أجل منع ركود الاستهلاك الناتج عن كورونا قامت البلدية بزيادة حجم الدعم المالي المقدم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة إلى خمسة عشر مليار وون.

قال "يون هوا سوب윤화섭" عمدة آن سان إن سكان المدينة يقلقون كثيرا من الفيروس بسبب كثافة الأجانب ولهذا فإن البلدية تبذل أقصى الجهود للحيلولة دون دخول الفيروس وتعمل في نفس الوقت على تقليل الخسائر التي قد تلحق بأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أبعد الحدود.