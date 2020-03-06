إعادة للمقابلة مع د. محمد ربيع

نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا حاليا في كوريا، نعيد هذا الأسبوع المقابلة التي أجراها القسم العربي من قبل مع العالِم العالمي فلسطيني الأصل الدكتور محمد ربيع، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بتاريخ 9 دسمبر عام 2016









يستضيف القسم العربي على مدار أسبوعين العالِم العالمي فلسطيني الأصل، الدكتور محمد ربيع، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، حيث زار كوريا بدعوة من المعهد الكوري الدولي للسياسات الاقتصادية، ليكون المتحدث الرئيسي أمام مؤتمر المعهد هذا العام.

وفي حديثه للقسم العربي، يقول الدكتور محمد ربيع إنه قد توقع في عام 1985 انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو الآن يتوقع أن يتشكل نظام عالمي جديد بنهاية العقد القادم، حيث سيكون مكونا من 10 قوى عالمية أساسية، منها سبع دول و3 غير دول، بما في ذلك الكيانات أو المجموعات الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى بعض القوى الإقليمية كاليابان والبرازيل والهند.

كما يشير الدكتور ربيع إلى أن القوة العسكرية لم تعد قادرة وحدها على تحقيق مكاسب استراتيجية في هذا العصر، حيث صارت القوة الاقتصادية مهمة جدا، والآن ينتقل مركز ثقل النمو الاقتصادي من الغرب إلى الشرق.

وأعرب الدكتور محمد ربيع عن تشاؤمه حول إمكانيات النمو في إفريقيا والعالم العربي ما لم يتم تغيير الثقافة، مشبها النمو الاقتصادي بطائر ذي جناحيْن: الأول هو إعادة هيكلة الاقتصاد، والثاني هو إحداث تحولات ثقافية واسعة في المجتمع، ومشيرا إلى أن سبب فشل كل خطط التنمية الحالية هو إهمالها للجانب الثقافي الاجتماعي.

المزيد في الحوار الممتع ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة".



