الرئيس مون يلغى جولته في مصر والإمارات ويجرى محادثات هاتفية مع قادتهما

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تحسبا لتفاقم تفشى فيروس كورونا المستجد في أنحاء مختلفة من العالم، ألغى المكتب الرئاسي في سيول الأسبوع الماضي جولة خارجية للرئيس الكوري "مون جيه إين" كانت من المقرر تنفيذها في منتصف مارس الجاري وتشمل كلا من الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري إن إلغاء جولة الرئيس "مون جيه إين" جاء من أجل تركيز الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

وتعويضا عن إلغاء جولته ، أجرى الرئيس "مون" محادثات هاتفية يوم الخامس من مارس مع كل من الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" ، وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ، وناقش معهما سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا.

وخلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري "السيسي" أعرب الرئيس "مون" عن اعتزاز كوريا بالعلاقات المتميزة مع مصر، والتقدير الكبير الذي يكنه الشعب الكوري لمصر ولحضارتها العريقة، وتطلع كوريا لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية .

وفيما يخص تفشي فيروس كورونا، قال الرئيس "مون" إن كوريا الجنوبية تجري أكبر عدد من الاختبارات التشخيصية في العالم، مضيفا أن حكومة سيول تنشر بشفافية نتائج الإحصائيات على أساس يومي، وأن الشعب الكوري متحد للتغلب على تفشي الفيروس.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري "السيسي" عن تضامن مصر مع حكومة كوريا وشعبها في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا الثقة في قدرة كوريا على تجاوز هذه المحنة ، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

وتم التوافق خلال الاتصال على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية جاذبة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك امتدادا لمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة التي ستتم خلال هذا العام الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال اتصال هاتفي آخر مع الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث معه الرئيس الكوري "مون" أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي سيتم اتخاذها في التعامل معه في البلدين وعلى المستوى الدولي وآخر مستجداته.

وأكد الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" عمق العلاقات الإماراتية الكورية ومتانتها واستعداد الإمارات لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكوريا في مواجهة فيروس كورونا.

كما قال ولي عهد الإمارات إن لديه إيمانا عميقا بقوة التدابير التي اتخذتها كوريا الجنوبية وقدرتها الكبيرة على مكافحة الفيروس وأكد أن بلاده سوف تتعاون مع سيول للتغلب على تفشي المرض.

ومن جانبه، شكر الرئيس "مون" الشيخ "محمد بن زايد" على تضامن دولة الإمارات مع كوريا في ظل الظروف الحالية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الكوري والإماراتي.