كيا تصبح الراعي الرئيسي لدورة تونس المفتوحة للتنس

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أصبحت شركة "كيا" الكورية للسيارات الراعي الرئيسي لدورة تونس المفتوحة للتنس، وبالتالي أصبحت الدورة الآن تسمى ب"دورة تونس المفتوحة برعاية كيا".

وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن يوم الخامس من شهر مارس الجاري بين نادي التنس التونسي وشركة "سيتي كارز كيا" ، وهي الوكيل المعتمد لبيع سيارات "كيا" في تونس.

وأكد "رياض العنابي" المدير العام لشركة "سيتي كارز كيا" أن "كيا" هي علامة تجارية ديناميكية ارتبط اسمها بعدد كبير من المسابقات الرياضية منذ عدة سنوات، معربا عن سعادته لتعزيز التزام الشركة مع دورة تونس المفتوحة برعاية "كيا".

وأضاف أن دورة تونس المفتوحة هي مسابقة لا مفر منها والتزام شركته يتجاوز مجرد التمويل البسيط حتى تكون تظاهرة توثق مساهمة العلامة في دعم الرياضة في تونس بصفة عامة وبشكل خاص رياضة التنس.

ومن جانبه، أعرب مدير نادي التنس بتونس " إبراهيم بن عبيد" عن ترحيبه بهذا الاتفاق ، قائلا إن النادي يعتز بالتعاون مع شركة "كيا" الكورية كراعي رئيسي لدورة تونس المفتوحة، لأن "كيا" كانت وعلى مدى سنوات، داعمة قوية لهذا الحدث الرياضي.

الجدير بالذكر أن شركة "كيا" الكورية للسيارات ساندت بقوة دورة تونس المفتوحة منذ عام 2010، وأصبحت انطلاقا من دورة هذا العام الذي ستقام خلال الفترة من يوم الثالث عشر وحتى التاسع عشر من شهر أبريل القادم الراعي الرئيسي لها.

الجدير بالذكر أيضا أن "سيتي كارز" وكيل العلامة التجارية "كيا" في تونس وضعت الرياضة دائما في صميم استراتيجيتها، وهو ما يدعم ديمومة التزامها في مجالات أخرى.

وكانت "كيا" الراعي الرسمي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والمبارزة التونسية "سارة بسباس" ، ومسابقة التنس المفتوحة منذ عام 2010.