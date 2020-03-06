وزير الصحة اليمني يثمن دعم كوريا الجنوبية للقطاع الصحي

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ثمن وزير الصحة العامة والسكان في اليمن الدكتور "ناصر باعوم" الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية للقطاع الصحي في اليمن.

ولفت الوزير خلال لقائه بالسفير الكوري لدى اليمن "بارك وونغ تشول" في الرياض إلى أن هذا الدعم يساهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في اليمن ، ويعزز العلاقات بين البلدين.

وناقش اللقاء، استكمال الترتيبات لتقديم التجهيزات والمعدات الطبية لمستشفى ابن سيناء في حضرموت، ودعم المستشفيات بالتجهيزات والمعدات الطبية، واستكمال التنسيق في دعم المشاريع الصحية المقدمة من كوريا لليمن.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري "بارك" أن الحكومة الكورية ستواصل في تقديم الدعم لليمن في كافة المجالات.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي.