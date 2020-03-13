ⓒ TECHNONIA

سنتعرف على شركة "تكنونيا Technonia "، المتخصصة في إنتاج حلول عالية التقنية للترفيه عن المستخدمين.





"لي سانغ جين" مدير قسم التسويق الخارجي في الشركة:

تأسست شركة "تكنونيا 테크노니아" في عام 2000. في المرحلة الأولية، كانت شركة لتكنولوجيا المعلومات تعمل في الغالب في تطوير البرمجيات. وفي وقت لاحق، عملت على تطوير الأجهزة بموجب عقد مع شركة "إل جي" للإلكترونيات حيث طورت العديد من أجهزة الوسائط المتعددة. أردنا أن نصنع منتجات مثيرة للاهتمام لتسلية الناس. كان هناك جهاز لتعليم اللغة للأطفال يسمى "شو بين Show PEN"، وقد أنتجت النسخة الأولى منه بواسطة أصوات فقط، لكننا قمنا بتثبيت شاشة بقياس 2.4 بوصة في ذلك الجهاز حتى يمكن أيضًا عرض بعض الصور. كان الهدف بالطبع مساعدة الأطفال الصغار على تعلم اللغات الأجنبية بطريقة ممتعة. وبالإضافة إلى ذلك، أنتجنا ملحقات تكنولوجية، مثل لوحات مفاتيح المفاتيح التي تعمل بالـ"بلو توث".





لدى شركة تكنونيا فلسفة مؤسسية خاصة في صنع منتجات عالية التكنولوجيا من أجل جعل الناس سعداء. وقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة "سونغ وان يونغ"، الذي عمل سابقًا كمهندس، عن هذا الأمل عندما أسس الشركة. وكشفت شركته عن مشغل "إم بي 3" يضم قصة الرسوم المتحركة الشعبية "الشاويش ضفدع". في ذلك الوقت، كانت مشغلات "إم بي 3" القادرة على تشغيل ملفات فيديو، فكرة جديدة. وقد تلقى ذلك المنتج الجديد استجابة إيجابية من المستهلكين، لكن نجاحه في السوق لم يدم طويلاً.





المدير "لي سانغ جين":

أثبت مشغل "إم بي 3" نجاحه في المرحلة الأولى، ولكن دخل المصنعون الصينيون إلى السوق بمنتجات منخفضة السعر، مما وجه ضربة لنا. لقد أدركنا أن المنتجات أو التقنيات التي لا تحتوي على مميزات فريدة قد تتجاوزها البدائل الأخرى قريبًا. لذلك، قررنا صنع منتجات تميز نفسها عن الشركات المنافسة، على الرغم من أنه سيكون من الصعب القيام بذلك. أولاً، اعتقدنا أنه سيكون من المهم التوصل إلى تصميم متطور. ولهذا السبب عمل موظفونا معًا بدءا من مرحلة تخطيط تصميمات المنتجات. ثانيًا، ركزنا على تكنولوجيا الانصهار والتقارب. وقد هدفنا إلى إنشاء منتج خاص يجمع بين الوظائف المختلفة التي يحتاجها المستهلكون.





هناك العديد من المنتجات ذات الأفكار الرائعة والتصميمات البارزة، لكن هذه الشركة أرادت تحقيق ما هو أكثر من ذلك، فقد عملت على منتجات تجمع بين الوظائف الأساسية وأيضا تحقيق الاستمتاع بمحتوى الوسائط المتعددة بطريقة أكثر إثارة وفعالية. تتضمن منتجاتها التي لفتت انتباه المستهلكين جهازًا لتعلم اللغات يدعم أربع لغات مختلفة، وهي: الكورية والإنجليزية والصينية واليابانية، ولوحة مفاتيح يمكن توصيلها بالهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، ومكبر صوت بتقنية البلوتوث يتيح للمستخدمين بث موسيقاهم المفضلة لاسلكيًا وإجراء المكالمات الهاتفية.





ⓒ TECHNONIA

المدير "لي سانغ جين":

أصدرنا سماعة بلوتوث جديدة. بالطبع، هناك العديد من أنواع سماعات البلوتوث المتوفرة في السوق. لكن لمنتجنا بعض المميزات الرائعة التي تستهدف تعزيز راحة المستخدم. غالبًا ما يستمع الناس في هذه الأيام إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع فيديو عبر هواتفهم الذكية. لكن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية يؤدى إلى مشاكل. فعلى سبيل المثال، يحتاج الناس لشحن بطاريات هواتفهم الذكية كثيرا لأن البطاريات تميل إلى التفريغ بسرعة. ولكن يمكن لمستخدمي مكبر الصوت الذي ننتجه كشاحن، من خلال وضع هواتفهم ببساطة فوق مكبر الصوت. بمعنى آخر، يمكنهم الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مكبر الصوت الخاص بنا وشحن بطاريات هواتفهم في نفس الوقت.





يشكو العديد من مستخدمي مكبرات الصوت بتقنية البلوتوث من الكابلات الكهربائية، بما في ذلك كابل الشحن، الذي يتشابك دائما، وفقدان بطارية الهاتف الذكي للطاقة بسرعة كبيرة، وضعف جودة الصوت. وقد اهتمت شركة تكنونيا بهذه المشاكل وأضافت المزيد من الوظائف إلى مكبر الصوت الذي تنتجه بحيث يقوم بمهمة شحن البطارية تلقائيًا ولاسلكيًا وبسرعة. وينتج هذا المكبر ما يصل إلى 20 واط، وهو ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى والاستمتاع بالأفلام والألعاب. كما يتميز هذا المكبر بتصميم جذاب.





المدير "لي سانغ جين":

لدهشتنا، حققنا ما يقرب من 2800% من أهداف المبيعات خلال شهرين فقط من وضع مكبر الصوت الخاص بنا على موقع للتمويل الجماعي العام الماضي. يمكن لمستخدمي السماعة شحن هواتفهم الذكية لاسلكيًا في أثناء الاستماع إلى الموسيقى. ولذلك فهم راضون جدًا، خاصة عن جودة الصوت. أعتقد أننا توصلنا بالضبط إلى تحقيق احتياجات المستهلكين. كانت النماذج السابقة تركز في الغالب على وظائف مكبر الصوت، مثل جودة الصوت. وقد أظهر المستهلكون اهتمامًا شديدًا بهذا المنتج، ربما لأنهم يجربون مكبر صوت متعدد الوظائف مثل هذا لأول مرة.





وبعد اختيارها كعلامة تجارية فائزة بجائزة وكالة سيول للأعمال، ترسخت منتجات تكنونيا في السوق المحلية. وعلى خلفية نجاحها في كوريا، تستعد الشركة للتقدم نحو الأسواق الخارجية في غضون هذا العام.





المدير "لي سانغ جين":

سنستمر في إصدار سلسلة مكبرات صوتية بتقنية البلوتوث. هذا العام، نأمل أن تجذب نسخة جديدة من هذه المكبرات العديد من المستهلكين. على الرغم من أن وضع السوق ليس جيدًا في الوقت الحالي، إلا أن العديد من المستهلكين يبدون اهتمامًا بمنتجاتنا، حيث نلاحظ ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت بشكل مضطرد. نبيع معظم المنتجات عبر الإنترنت هنا في كوريا. لقد قمنا بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة واليابان وأوربا، والآن نحن نبحث عن مشترين أجانب يتوقون لاستيراد منتجات تكنونيا، ونفكر أيضًا في استكشاف أسواق جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام، في غضون هذا العام.





بناء على قدراتها ونجاحها في السوق، تتحدى تكنونيا بثقة المصاعب في السوق الخارجية. وبالتأكيد، ستكون هذه الشركة قادرة على ترسيخ براعتها التكنولوجية في الأسواق الخارجية أيضًا كما حدث داخل السوق المحلية.