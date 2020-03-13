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سنتعرف على شركة "رومب RHOMB" التي تنتج جهازا منزليا فائق الدقة لقياس مكونات الجسم.





المسؤول عن تطوير المنتجات فيها "تشيه ميونغ هوان":

دخلت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا مهتمين ببدء أعمالهم الخاصة إلى شركة "إن بودي InBody" التي تنتج معدات وأجهزة للرعاية الصحية، في يوليو من عام 2017، حيث تعلموا مهارات الإدارة وخبرة الشركة في مجال التكنولوجيا والتطوير، وبالتالي قاموا بإنشاء شركتهم الخاصة باسم "رومب 롬브" في الأول من يناير 2018، ضمن برنامج رعاية المشروعات الذي تنفذه شركة "إن بودي".





قدمت شركة "إن بودي" أول جهاز يقوم بتحليل "المقاومة الحيوية للجسم" بشكل تجاري على مستوى العالم في عام 1996 ليحتل موقعًا متفردا في السوق العالمية. يقوم ذلك الجهاز بتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية في الجسم، وبالتالي فإنه يقوم بتحليل مركبات الجسم. وتنتهج هذه الشركة فلسفة إدارية فريدة من نوعها، بهدف جعل جميع الموظفين كرؤساء تنفيذيين في المستقبل. وفي ظل هذه الفلسفة، بدأت شركة "إن بودي" في عام 2017 تنفيذ مشروع لرعاية المدراء التنفيذيين المحتملين، من أجل اكتشاف الموهوبين المتحمسين لبدء شركاتهم الخاصة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. وكانت شركة "رومب" أحد المستفيدين من هذا البرنامج، وبالتالي تمكنت من إصدار منتجها الرئيسي "رومب سكيل Rhomb Scale"، في عام 2019. ويتميز هذا المقياس بمستوى عالٍ من الدقة.





المسؤول "تشيه ميونغ هوان":

أولاً، يتم إمالة المقياس بـ2.1 درجة مع مراعاة منحنى باطن القدم لضمان ملامسة الإلكترود للأجزاء الأمامية والخلفية من القدمين. يمكن للمستخدمين الحفاظ على وقفتهم بطريقة مستقرة ومريحة حتى يتمكن الجهاز من قياس مكونات الجسم بشكل أكثر دقة. وقد تم تصميم المقياس بحيث تقل مقاومة الإلكترود. في الأساس، يرسل الجهاز تيارا كهربائيا ضعيفا عبر الجسم. ومن المهم تقليل مقاومة الإلكترود، لتقليل تدفق التيار. أخيرًا، يستخدم هذا المقياس ترددات متعددة، مقارنةً بأجهزة قياس مكونات الجسم التقليدية للاستخدام المنزلي، والتي تستخدم بشكل عام تيارًا وحيد التردد. فباستخدام ترددات متعددة، يمكن قياس كمية الماء داخل وخارج خلايا الجسم لتحقيق نتائج أكثر دقة.





منذ البدء في تطوير أجهزة لتحليل مركبات الجسم، ظل الكثير من الناس يبحثون عن أجهزة قادرة على قياس وزن الجسم وأيضا عرض معلومات شاملة حول حالة أجسامهم، في نفس الوقت. ولكن المشكلة هي أن مثل هذه الأجهزة تكون غالية الثمن، حيث يصل سعر الواحد منها إلى آلاف الدولارات، وبالتالي فإنه يتم استخدامها بشكل عام في العيادات المتخصصة ومعاهد الرعاية الصحية ومراكز اللياقة البدنية. والآن تم تطوير مقاييس لمكونات الجسم حتى يتمكن الناس من التحقق من حالة أجسامهم في المنزل بسهولة، حيث يمكنهم قياس الماء في الجسم، وكتلة العضلات، ونسبة الدهون، وبالتالي يمكنهم معرفة ما إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة أم لا، وأيضا التحقق من حالة العضلات في أجزاء مختلفة من الجسم. وعلى هذا الأساس، تعتبر الدقة هي العامل الأهم في هذه الأجهزة. وبفضل جهود هذه الشركة، تمكنت من إنتاج جهاز قياس عالي الأداء.





© WWW.RHOMB.CO.KR

المسؤول "تشيه ميونغ هوان":

أجرينا تجارب سريرية على جهاز "رومب سكيل"، وقارنا نتائجها مع نتائج جهاز "إن بودي770"، من أجل تحسين الدقة. وقد أظهر التقييم أن منتجنا يتمتع بمستوى عالٍ من الدقة. وأظهر قياس عضلات الجسم السفلية، على وجه الخصوص، مستوى عالٍ من الدقة بشكل غير عادي. ولكن قد تحدث أخطاء طفيفة عند قياس تكوين الجسم للأشخاص الذين هم رفيعون جدا أو ذوو عضلات كبيرة جدا. حتى أجهزة التحليل العلمية قد تقدم نتائج مختلفة، حيث إن كل جهاز يستخدم خوارزمية خاصة به. إذا كنت ترغب في وضع معيار بناءً على جهاز معين، يمكنك إدخال النتائج التي أعطاها لك ذلك الجهاز في تطبيق "رومب سكيل"، وبالتالي مراجعة مكونات الجسم على أساس النتائج. هذه هي الميزة الفريدة التي تميز "رومب سكيل" عن البدائل الأخرى.





"رومب سكيل" هو جهاز لتحليل مكونات الجسم للاستخدام المنزلي، ويتميز بتكنولوجيا تجعل هامش الخطأ في القياس أقل من الأجهزة المماثلة، حيث يضمن مستوى عالٍ من الدقة، إلى جانب تصميمه الممتاز أيضا.





المسؤول "تشيه ميونغ هوان":

أعتقد أن الناس عادةً ما يضعون أجهزة القياس بعيدة عن الأنظار في المنزل، مثلا يضعونها تحت الأريكة. ولكن يمكن وضع "رومب سكيل" في أي مكان في جميع أنحاء المنزل، وكأنها قطعة ديكور داخلي، وذلك بفضل تصميمه الأنيق. على عكس معظم أجهزة القياس المسطحة، فإن الجزء المركزي من هذا المقياس مرتفع قليلاً.





بالنسبة لبعض الناس، فإن جهاز القياس يعتبر مجرد أداة بسيطة لقياس الوزن، لكن شركة "رومب" تسعى إلى جعل حياة عملائها مميزة من خلال منتجاتها. ولهذا السبب، جاء جهاز "رومب سكيل" بتصميم مميز. وبالتالي تمكنت الشركة من دخول المتاجر الكبرى في كوريا، كما تخطط لاستكشاف الأسواق الخارجية هذا العام أيضا.





المسؤول "تشيه ميونغ هوان":

نحن نستعد لتصدير منتجاتنا إلى أمريكا الشمالية والصين هذا العام. السوق العالمية أكبر 30 مرة من السوق المحلية الكورية. يتوقع المحللون أن تنمو سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم بأربعة أضعاف حجمها الحالي بحلول عام 2030. نحن نهدف إلى رفع مستوى علامتنا التجارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اللتين تعتبران اللاعبين الرائدين في هذه السوق، سواء من حيث التكنولوجيا أو حجم الإنتاج. سيكون من الرائع تقديم العديد من أجهزة الرعاية الصحية، لكننا نعتقد أنه من المهم ضمان جودة المنتجات أولا. ولذلك نأمل أن يقول مستخدمو منتجات شركتنا إنهم يتمتعون بتجربة خاصة. وسوف نواصل بذل الجهود لتحقيق هدفنا المتمثل في جعل حياة العملاء مميزة أكثر.





من خلال منتجاتها المتميزة، تواجه شركة "رومب" تحديات في السوق العالمية، وهي تحديات ستكون الشركة قادرة على التغلب عليها بما لديها من تقنية متقدمة، وإرادة قوية لتحقيق النجاح.