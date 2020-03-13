هنغ بو غا / نولبو / كيونغي جابغا جيبيغا





شهر مارس هو الشهر الذي يبدأُ فيه فصل الربيع رسميًا. وهو الوقت الذي تكثر فيه آمال الناس وتوقعاتهم المختلفة. فالطلبة يبدأون عامًا دراسيًا جديدًا، والمزارعون يخططون لزراعة محاصيل جديدة. وقديمًا، كان الكوريون يعتبرون الأيام ذات التواريخ الفردية أيام حظ. فعلى سبيل المثال، اليوم الأول من الشهر الأول من العام هو عيد "سول نال"، أو رأس السنة القمرية، بينما اليوم الخامس من الشهر الخامس في التقويم القمري هو عيد "دانو"، واليوم السابع من الشهر السابع يوافق "تشيل صُك"، وهو ما يعادل يوم الفلانتاين أو عيد الحب في التراث الكوري، أما اليوم التاسع من الشهر التاسع فهو يوم "جونغ يانغ جول 중양절"، وهو اليوم الذي كان الناس فيه يستمتعون بجمال زهور الأقحوان، والذي كانت طيور السنونو فيه تطير جنوبًا لقضاء الشتاء. أما اليوم الذي كانت فيه طيور السنونو تعود فيه إلى كوريا مجددًا لقضاء الربيع فهو اليوم الثالث من الشهر الثالث من العام القمري، وهو اليوم الذي عرف باسم "سام جيت نال 삼짇날". وفي ذلك اليوم، كان الناس يخرجون إلى الجبال والمروج للاستمتاع بجو الربيع الجميل وما يزينه من مناظر طبيعية جميلة. فكانوا يتمتعون بالهواء النقي، ويشحنون طاقاتهم بعد أن قضوا أيامًا طويلة بين جدران منازلهم أثناء فصل الشتاء البارد.

وتحكي الأغنية عن رحلة الطائر، وكيف طار من جنوب الصين إلى منزل "هنغ بو" في جنوب كوريا. والمثير في رحلة الطائر تلك، هو أنه قطع الطريق ملتزمًا بالطريق البري، وهو ما يستغرق وقتًا أطول بكثير من السفر مباشرة فوق البحر الأصفر. فقد طار الطائر من جنوب الصين إلى بكين، ثم إلى الحدود الشمالية مع كوريا، مرورًا بالعاصمة الكورية القديمة "هانيانغ" قبل أن يصل أخيرًا إلى بيت "هنغ بو" في جنوب كوريا. ولا بد أن الرُسل والتجار كانوا كثيرًا ما يقطعون الطريق من بكين إلى "هانيانغ"، وهو الاسم القديم لـ"سيول". أما الطريق من "هانيانغ" إلى بيت "هنغ بو"، فهو طريق شبيه بذلك الذي قطعه "لي مونغ-ريونغ" عندما عاد إلى "نام-وون" كمبعوث ملكي متخفٍ. وكان الطائر الذي وصل إلى منزل "هنغ بو" قد ترك له بذرة شمام تعبيرًا عن شكره لأنه ضمد ساقه المكسورة في الربيع الذي سبقه. وقد حولت هذه البذرة السحرية "هنغ بو" من رجل فقير مسكين إلى أثرى أثرياء قريته في ليلة وضحاها. وعندما بلغت أنباء ثراء "هنغ بو" المفاجئ مسامع أخيه الطماع "نولبو"، قرر أن يصبح أكثر ثراء من أخيه، فبنى عشًا لطيور السنونو تحت سقف منزله، وانتظر كثيرًا، لكن لم تأتي أي طيور لمنزله. وعندما فاض به الكيل، ذهب ليصيد واحدًا بنفسه.

يشير مصطلح "كيونغي جابغا 경기잡가" إلى مجموعة من الأغاني الشعبية التراثية التي يغنيها مطربو مقاطعة "كيونغي". ويطلق عليها أيضًا اسم "جوا تشانغ 좌창"، أو أغاني الجلوس، بما أنها غالبًا ما تؤدى أثناء الجلوس على إيقاع الطبول المزدوجة. كما يُطلق عليها أيضًا اسم 12 جابغا، لأنها تتكون من 12 أغنية في المجمل. ومن ضمن الـ12 أغنية، يوجد عدة أغاني مأخوذة من البانسوري، وهو ما يشير إلى أن البانسوري كان يحظى بشعبية كبيرة في سيول والمناطق المحيطة بها. وأغنية "جيبيغا 제비가"، أو أغنية طائر السنونو، هي واحدة من تلك الأغاني. وهي تضم مقطعًا من أغنية "تشون هيانغا"، ثم يتسارع الإيقاع وتروي الأغنية كيفية خروج الطائر ثم يبدأ غناء مقطع آخر من أغنية "هنغ بوغا"، وبعد ذلك، تبدأ الأغنية في وصف الحزن الناتج عن فراق الحبيب. ولا بد أن كل المقاطع السابقة كانت محاولات للوصول إلى هذه النتيجة النهائية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطع من أغنية البانسوري الشهيرة "هنغ بو غا"، أداء "بارك غي-هي 박귀희" مع مصاحبة العزف على آلة الكاياغم.

- المقطع الذي يخرج فيه "نولبو" للبحث عن طائر سنونو وينجح في الحصول على بذرة شمام، بأداء "باك روك-جو 박록주".

- "كيونغي جابغا جيبيغا 경기잡가 제비가"، أداء "كيم يونغ-إيم 김영임".