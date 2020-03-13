دامباغوي تاريونغ / غولبيه تاريونغ / جانغي تاريونغ





كتب الملك "جونغ جو 정조" المقطع التالي في وصف نبات معين. لنستمع إلى الوصف، ونحاول تخمين أي نبات يكون. "بما أن هذا النبات ظهر في هذا الوقت والزمن تحديدًا، نستطيع أن نخمن ما خططته السماء لنا. ولذلك فأنا آمر بتسجيل نام ريونغ تشو 남령초 في الكتب الطبية. أريد أن يوزع هذا النبات على الناس حتى يستفيدوا من فعاليته، ويقدموا الشكر والثناء للسماء على حبها لشعبنا". من الواضح أن اسم النبات المعنيّ هو "نام ريونغ تشو 남령초"، لكن هل تعرفون ما هو؟ إنه التبغ! ففي أيام الملك "جونغ جو" لم يكن أحدٌ يعرف أضرار التبغ. وكان قد انتشر في طول البلاد وعرضها بسرعة كبيرة، حتى أنه بعد عشرة سنوات من دخوله إلى جوسون في أوائل القرن السابع عشر، كان الجميع يدخنه حتى الأطفال. قال الملك "جونغ جو" إن تدخين التبغ يساعده على التخلص من التوتر والقلق، وظهر التبغ كأحد مواضيع اختبار الخدمة العامة. ونظرًا للمكانة المميزة التي احتلها التبغ، لكان من الغريب ألا يتم تناوله في الأغاني.

"دامباغوي" هي كلمة كورية قديمة تشير إلى التبغ. وكان الملك "جونغ جو" حريصًا على نشر التبغ بين العامة. وعندما أدرك الناس أن التبغ سيجلب الكثير من المال، بدأوا في زراعته بكثرة حتى كاد ما بقي من الأرض القابلة للزراعة ألا يكفي المحاصيل الأخرى كالأرز وغيره. وتقول كلمات إحدى الأغاني: "هل جئتم لبيع الفضة؟ هل جئتم لبيع الذهب؟ ليس لدي فضة ولا ذهب، ولذلك جلبت بعض التبغ بدلًا منهما". وهذه الكلمات ترينا كيف كان التبغ يعد منتجًا قيمًا في تلك الأيام. أما أغنيتنا التالية، فهي "غولبيه تاريونغ 골패타령"، وهي تتحدث عن لعبة تشبه لعبة الماجونغ الصينية. ولعبة "غولبيه" تُلعب باستخدام مكعبات صغيرة باللون الأحمر أو الأسود. وتُصنع هذه القطع من العظام، وتحتوي على ثقوب صغيرة أو كبيرة يتم تنظيمها في أزواج منتظمة. وهناك طرق عديدة ومعقدة للعب الـ"غولبيه"، ولذلك كانت تعتبر لعبة الأكاديميين والمفكرين، ولذلك لم تكن تحظى بشعبية كبيرة بين العامة مثل ألعاب البطاقات. وفي الواقع، كتب العالم "جونغ ياك يونغ 정약용" من عصر جوسون في كتابه "موكمين شيم صو 목민심서"، أو "عقلية حكم الشعب" ذكر اللعبة في كتابة، حيث قال إنه من ضمن الألعاب المختلفة، هناك ثلاثة تسرق العقل، وتبدد الثروة، وتُقلق العائلات، الأولى هي لعبة "تو جون 투전"، والثانية هي "سانغ ريوك 쌍륙"، والثالثة هي "غولبيه".

و"تو جون 투전" هي لعبة كألعاب البطاقات، تلعب ببطاقات ورقية معلمة بالأرقام أو الصور. أما "سانغ ريوك 쌍륙" فهي لعبة لوحية تقليدية مثل لعبة الطاولة. وتحكي أغنية "غولبيه تاريونغ" كيف يدمر مقامر حياته بشكل ممتع. فتحكي لنا الأغنية كيف أن المقامر المذكور قد خسر كل ماله بسبب لعبة الغولبيه والتوجون، فيحاول أن يخدع أحد المرابين لكن خدعته تنكشف فيتلقى ضربًا مبرحًا. يقسم المقامر أن يهجر عادته الأثيرة وألا يعود للمقامرة أبدًا، لكنه يعود في نهاية الأمر إلى القمار.

هناك أغنية ضمن أغاني "كيونغي جابغا" تحكي عن لعبة أعلى مكانة من الـ"غولبيه" أو "توجون"، وهي أغنية "جانغي تاريونغ 장기타령". والـ"جانغي" هي بمثابة الشطرنج في كوريا، وتمثل قطع اللعب فيه الملوك والجنرالات في الدول الصينية من عصر الممالك السبعة المتحاربة في الصين. وتصف الأغنية المناظر الطبيعية البديعة والقصص القديمة في النصف الأول منها، بينما لا تُذكر اللعبة إلا في النصف الثاني من الأغنية. وبدلًا من الحرب بين مملكة "تشو" ومملكة "هان"، تحكي اللعبة عن معركة الجروف الحمراء.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "دامباغوي تاريونغ 담바귀타령" غناء "كواك دونغ هيون 곽동현".

- أغنية "غولبيه تاريونغ 골패타령"، أداء "باك غوي هي 박귀희" على الكاياغم.

- أغنية "جانغي تاريونغ 장기타령"، بصوت "باك سانغ أوك 박상옥".