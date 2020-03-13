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''بالتفكير في الأمر، أجد أنه لم يكن من السهل عليّ أن ألا أظهر أي شيء أمام الزوج فيما يتعلق بمسألة وقوعه في غرام امرأة أخرى، حتى ولو لليلة واحدة. لكن بالنسبة لامرأة مثلي، لم يكن من السهل مفاتحتها في ذلك الموضوع دون شيء من التأهيل النفسي أولًا'.









نُشرت قصة "الطريق الجبلي" عام 1942 في مجلة "تشون تشو 춘추". وبطلة القصة هي "سون-جيه 순재"، وما تواجهه من صراع داخلي بعد اكتشافها للعلاقة العاطفية التي تربط بين زوجها وصديقتها "يون-هي 연희". كانت الكاتبة "جي ها-ريون" من أهم أعضاء رابطة "كاب 카프"، وهي أول رابطة أدبية وفنية لطبقة العمال في البلاد في منتصف القرن العشرين. وكانت زوجة الشاعر والناقد الأدبي "إيم هوا 임화". وهي كاتبة استطاعت أن تصور المعاناة والحواجز الكثيرة التي كانت المرأة تواجهها في ظل النظام الإقطاعي الذكوري الأبوي الصارم، ونجحت في وصف مشاعر المرأة الداخلية بدقة وتفصيل.









'قالت: "حتى إن فزتِ أنتِ في كل شيء آخر، فأنا أرجو ألا تفوزي عليّ في قدر الحب الذي تحملينه له. إذا خسرتُ في هذا أيضًا، فلن يتبق لي أي شيء.." تابعت يون-هي حديثها في نبرة أكثر حزنًا: "إنه شخص يهتم بالحفاظ على النظام في حياته أكثر من أي شيء آخر. حتى إذا أحبني أنا أكثر منكِ، فلن يعبر عن هذا الحب أبدًا على أرض الواقع". ربما كان هذا هو ما أرادت يون-هي أن تخبرها به، ربما من أجل ذلك استدعتها. سألتها: "هل ترين أنك محظوظة لكونك زوجته؟"، قالت: "مطلقًا، ولا حتى في أحلامي"، سألتها: "حقا؟ لكن لماذا؟" أجابت: "لأنني أريد أن أكون مكانك أنت" عادت تسأل: "هل تعنين أنك تريدين أن تملكي حرية الاختيار؟" قالت: "نعم". كانت تتحدثان ببطء غير عادي، وكان وجهاهما شاحبين. راحت يون-هي تتأمل سون-جيه لفترة، قبل أن تقول: "أنتِ شخص مخيف. الشخص الواثق من نفسه تمامًا فقط هو من يستطيع احتمال الإهانة". كانت سون-جيه تشعر بالإرهاق الشديد فظلت صامتة. لكن المخيف، في واقع الأمر، كان يون-هي. فهي من كان يشعر بثقة لا متناهية في نفسه. كانت هي من يتحدث عن حياته بكل ثقة وجرأة ووضوح دون تردد'.









#من شريط مقابلة الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

مشهد لقاء "سون-جيه" و"يون-هي" هو مشهدٌ مثيرٌ ممتع، وهو محمل بالمعاني أيضًا. وكلتا المرأتين أسيرة النظام الذكوري الأبوي السائد في عصرهما، لكنهما حين تلتقيان، لا تتشاجران على حب رجل واحد، بل يتأكد لهما كم الوحدة والألم الناتج عن حبهما لذلك الرجل. والوحدة هي إحدى المشاعر التي تتناولها القصة، حيث تبين كيف أن الوحدة والمعاناة في ظل ذلك النظام الاجتماعي هو أمر لا مفر منه لجميع النساء مهما كان وضعهن. فالمرأتان كانتا قد التقتا كعدوتين، لكنهما يشكلان اتحادًا من نوع خاص تميزه الوحدة والألم بسبب وضعهما في النظام الذكوري الذي يحكم المجتمع.









الكاتبة "جي ها-ريون 지하련":

وُلد الكاتبة "جي ها-ريون 지하련" في 11 يوليو عام 1912 في مدينة "كوتشانغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية. نشرت أول أعمالها الأدبية عام 1940، في جريدة "مونجانغ" بعنوان "الفراق"، وفازت بجائزة الدورة الأولى من مهرجان رابطة أدباء جوسون.

رواية "الطريق الجبلي" هي أول عمل ضمن السلسلة الخاصة التي أعدها فريق عمل برنامج "مكتبة الراديو" خلال شهر مارس بعنوان: المرأة في الأدب.