إعادة للمقابلة مع د. محمد ربيع

نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا حاليا في كوريا، نعيد هذا الأسبوع الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها القسم العربي من قبل مع العالِم العالمي فلسطيني الأصل الدكتور محمد ربيع، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بتاريخ 16 دسمبر عام 2016













يواصل القسم العربي هذا الأسبوع حواره مع العالِم العالميّ فلسطيني الأصل، الدكتور محمد ربيع، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، حيث يحكي أكثر عن بعض جوانب حياته الشخصية، بما في ذلك القصة المحزنة حول تهجير أسرته من بيتها وأرضها في مدينة يافا الفلسطينية في عام 1947، فيما أسماه بأكبر عملية تطهير عرقي في الشرق الأوسط، وكيف أثر ذلك على تشكيل وعيه السياسي فيما بعد.

كما يتحدث الدكتور ربيع عن إنتاجه الأدبي الذي يشمل 3 روايات، إحداها غير منشورة بعد، و3 مجموعات شعرية، وبعض القصص.

ويقول إنه دائم التعلم، فالإنسان في العصر القبلي كان يحارب ليعيش ويعيش ليحارب، والإنسان في العصر الزراعي كان يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، وفي العصر الصناعي أصبح يعمل ليعيش ويعيش ليعمل، بينما في هذا العصر صار الإنسان يتعلم ليعيش ويعيش ليتعلم، وإذا توقفت عملية التعلم فإن ذلك يعني التخلف عن الآخرين.

ويكشف الدكتور ربيع في هذا الجزء من حديثه مع القسم العربي عن مشروعه التنموي العالمي الذي يتضمن تحرير العالم أجمع على مستوى الدول والأفراد من الديون، دون خسائر لأي طرف، مع إنشاء صناديق عالمية للتعليم والتنمية الإنسانية والبيئية المستدامة.

المزيد في هذا الحوار الممتع ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "لقاء الجمعة".