تصدير حوالي 50 ألف من أدوات التشخيص الكورية إلى الإمارات

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بدأت كوريا تتعرض لهجوم فيروس كورونا بشكل مبكر مقارنة مع الدول الأخرى باستثناء الصين، بحيث تكافح حكومة وشعبا لمواجهة هذا الفيروس سهل الانتشار، وتكتسب مختلف الخبرات والمعارف حول طرق التشخيص والعلاج.

ونتيجة لذلك قامت كوريا بتصدير 51 ألف من أدوات تشخيص الإصابة بالفيروس إلى الإمارات يوم 12 من هذا الشهر.

نقلت وكالة "يونهاب " الكورية للإنباء عن مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري قوله إن سبع عشرة دولة طلبت رسميا عبر قنوات حكومية من كوريا تصدير أدوات التشخيص.

وذكر المسؤول أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة فيروس كورونا تسعة عشر.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُصدر كوريا الجنوبية فيها أدوات التشخيص إلى الخارج منذ تفشي الفيروس.

ويقال إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الإماراتي " محمد بن زايد آل نهيان" يوم الخامس من هذا الشهر وفي هذا الوقت طلب الجانب الإماراتي من الجانب الكوري تصدير أدوات التشخيص إليه.