الرأي الكويتية تنشر مقالة حول الإجراءات الكورية السريعة في مواجهة كورونا

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أفادت صحيفة " الرأي " اليومية الكويتية البارزة في عددها الصادر يوم 8 من شهر مارس الحالي تقديرا أن مصدرا كويتيا في سيول أشاد بالإجراءات التي اتخذتها كوريا في مواجهة فيروس كورونا تسعة عشر مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة لمؤسسات الدولة سمحت عمليًّا بمحاصرة الفيروس وتقليل نسبة الوفيات إلى الحد الأدنى عبر الاكتشاف المبكر للمصابين.

وقالت الصحيفة إن على الرغم من أن كوريا تعد واحدة من أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس إلا أنها من أبرز الدول التي سجلت أدنى نسبة وفيات وصلت إلى نحو 0.6 في المئة، وهو معدل أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 3.4 في المئة.

وطبقا للصحيفة الكويتية، أوضح المصدر الكويتي أن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها كوريا هي وقف كل الأنشطة الجماعية والمؤتمرات والمعارض على الرغم من أهميتها الشديدة للاقتصاد، كاشفًا عن توقعات بالسيطرة على الفيروس بحلول منتصف مارس الجاري وبدء التراجع في أرقام الإصابات.

وقال المصدر إن وزيرة الخارجية الكورية استعرضت أمام السفراء الاجانب أفضل إجراءات الحجز والعزل وفحص المرضى، وكانت فخورة بمقدار الشفافية العالي لبلادها في التعامل مع الفيروس.

ولفت إلى أن كوريا حاليًا هي الأسرع في القدرة على الكشف عن (كورونا) بحكم العمل اليومي وتطوير الأجهزة الفاحصة، مشيرا إلى تسخير التكنولوجيا الذكية للسيطرة على الفيروس وانتشاره.

حيث تم إطلاق تطبيق للهواتف الذكية (ابليكيشن) يجب تنزيله على القادمين من المناطق التي تفشى فيها الفيروس، وتتم عبره المتابعة الدائمة واليومية للتواصل وفحص الحرارة والحالة الجسدية. كما تم أيضًا إطلاق تطبيق آخر للموجودين في العزل الصحي لمتابعة أوضاعهم الصحية والتواصل معهم .

وأضاف المصدر ان المسافر يخضع إلى 3 فحوصات طبية قبل صعود الطائرة أو الدخول إلى البلاد، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والإرشادات والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين.