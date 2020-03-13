تنظيم ورشة عمل للتدريب على ترجمة الأدب الكوري إلى العربية في يونيو

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صرحت اللجنة الكورية لترجمة المؤلفات الأدبية مؤخرا بأنها تنظم ورشة عمل للتدريب على ترجمة المؤلفات الأدبية الكورية إلى اللغة العربية.

وأضافت أن ورشة العمل هذه ستقام من الخامس عشر من شهر يونيو القادم وحتى الخامس والعشرين من نفس الشهر. ويشمل برنامجها عشرة حلقات للتدريب على ترجمة المؤلفات الأدبية الكورية وحلقة واحدة للترجمة المشتركة مع مؤلفي الكتب الكورية التي سيتم ترجمتها ومحاضرة واحدة حول الأدب الكوري القديم وأخرى حول الأدب الكوري الحديث.

ويمكن للناطقين بالعربية والمتخصصين في الأدب الكوري ذوي شهادات الماجستير أو أعلاها أو الكوريين المتخصصين في اللغة العربية والأدب العربي في مرحلة الماجستير أو أعلاها في الجامعات الكورية التقدم بطلب المشاركة في ورشة العمل.

ولمن يتم اختيارهم للمشاركة فيها من العرب يتم تقديم الدعم من رسوم تذاكر الطائرات ذهابا وإيابا وتكاليف الإقامة والأكل والحياة اليومية. وبالنسبية للمختارين المحليين سيتم تقديم الدعم من تكاليف الأكل والحياة اليومية.

ويمكن التقدم بطلب المشاركة عبر الإيميل وعنوانه " academy@klti.or.kr " خلال الفترة من اليوم التاسع إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر في توقيت كوريا.