ازدياد المبادرات التطوعية لصناعة الكمامات في مختلف مناطق كوريا

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بالرغم من وجود العديد من الصعوبات بسبب فيروس كورونا، إلا أنه قد وردت العديد من الأخبار الجيدة حول جهود التعاون المشتركة للحد من انتشاره من مختلف أرجاء البلاد، منها منطقة "يونغ دوك영덕" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث يعمل حوالي ثلاثين شخصا من المتطوعين في دار الشباب للثقافة في المنطقة على إنتاج كمامات قطنية من أجل رعاية الطبقات الضعيفة بمن فيهم المعمرون وكبار السن. وفي هذا السياق قال هؤلاء الشباب إنهم يكرسون جهودهم لإنتاج الكمامات التي تحمي صحة كبار السن في المنطقة حيث يواجهون صعوبات في شرائها، حيث إن منطقة "يونغ دوك" يقطن فيها حوالي سبعة وثلاثين ألف نسمة ويتجاوز عدد المعمرين فيها ثلاثين بالمائة.

وقال المتطوعون إن هؤلاء المعمرين يشعرون ببعض الصعوبات في شراء الكمامات رغم تنفيذ الحكومة لنظام يسمح بشراء كمامتين كل أسبوع ولهذا فقد بدأوا في صنع الكمامات القطنية. وينتجون الأن حوالي مائتي كمامة يوميا، بدعم من إدارة المنطقة لبعض موادها، وينوون إنتاج حوالي ألفي كمامة خلال عشرة أيام من أجل تقديم كمامتين لكل فرد في حوالي ثمانمائة أسرة، وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة السكان في المنطقة "لي مال سوب 이말섭" إنه شعر بالاستياء من وقوف المعمرين في صفوف طويلة لشراء الكمامات معبرًا عن أمله في أن تساعد الكمامات التي صنعوها على التغلب على أزمة كورونا تسعة عشر، كما تبرعت جماعة خدمة الخياطة في مدينة كيونغ جو بثلاثمائة كمامة قطنية أنتجها أعضاء الجماعة حيث إن أعضاء الجماعة قاموا بصنع الكمامات القطنية القابلة لتغيير المرشحات من أجل التضامن مع الصعوبات المجتمعية الناتجة عن النقص في الكمامات، وفي هذا السياق قالت رئيسة الجماعة " كانغ نام سون 강남순" إن عضوات الجماعة أجمعن على دعم الطبقات الهشة باستخدام مواهبهن في هذه الفترات الصعبة للجميع وكرسن جهودهن في إنتاج الكمامات ليل نهار خلال ثلاثة أيام.

بالإضافة إلى ذلك قامت جمعية القُرى الجديدة في مدينة بوسان بصنع ثلاثة آلاف كمامة قابلة لتغيير المرشحات وقدمتها إلى اتحاد منشآت رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة مؤخرا، ويقال إن الكمامات التي صنعتها هذه الجمعية لها جيوب خاصة للمرشحات فيمكن إعادة استخدامها من خلال غسل الكمامات وتغيير المرشحات فيها فقط. كما تخطط جماعة السيدات في المدينة لإنتاج خمسة آلاف كمامة يوميا من أجل إنتاج وتقديم حوالي مائة ألف كمامة في المستقبل القريب.

كما يقوم اتحاد الجماعات النسوية في منطقة "جانغ سو" بمقاطعة شمال جولا بإنتاج وتقديم الكمامات إلى الطبقات الضعيفة في المنطقة، يُشار الى أن حوالي مائة عضوة في الاتحاد تخطط لصنع الكمامات القطنية من خلال الخياطة اليدوية لتقديم الكمامات إلى الجيران الفقراء حتى العشرين من هذا الشهر. لذلك طالما تمسك الكوريون بروح التعاون والتعاضد، فسوف يتغلبون على أي صعوبات أيا كانت بما فيها كورونا .