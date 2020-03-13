إقبال واسع على كتب التاملات مع انتشار فيروس كورونا الجديد

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هذه الأيام يزداد عدد أولئك الذين يلجأون إلى الكتب حول التأملات للتغلب على الخوف من فيروس كورونا، في هذا الإطار قالت شركة كيوبو للمكتبات إن مبيعات الكتب حول التأملات زادت بثلاث وثلاثين بالمائة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت المديرة "كيم هيون جونغ" في قسم أكثر الكتب مبيعًا في الشركة أنه من غير المعتاد ارتفاع شعبية الكتب حول التأملات في ظل ركود دائرة نشر الكتب المحلية نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الناس الذين لا يخرجون من بيوتهم إلا في حالات ضرورية يبدو أنهم اختاروا قراءة الكتب من أجل السيطرة على مشاعرهم، وقد بيعت عشرة آلاف نسخة من الكتاب "عندما تحتاج إلى التأمل في حياتك" للمتأمل البريطاني "آندي بوديكوم" والذي صدر في أوائل هذا الشهر، في هذا السياق يرى الخبراء أن السبب في ارتفاع شعبية الكتاب لا يرجع إلى توصية "بيل غيتس" به فقط بل أيضا إلى أزمة كورونا.

يُشار إلى أن أهم كلمات الكتاب هي "التأمل لمدة عشر دقائق". وينصح مؤلف الكتاب بضبط ساعة توقيت على عشر دقائق ثم الوقوف وقفة مريحة مع بسط الظهر وترك الأفكار تأتي وتذهب من خلال التركيز على عملية الشهيق والزفير. ومؤخرا صدرت الطبعة الثانية من الكتاب "أربعة أسرار مقدسة من أجل الاطمئنان والنجاح" الذي كتبه المتأمل "بريتاجي" وزوجته المتأملة "كريشوناجي" بعد أن نفدت طبعته الأولى في شهر يناير الماضي. ومن أهم موضوعات الكتاب طريقة "التأمل من أجل الاطمئنان" التي تستغرق ثلاث دقائق من أجل التحكم في القلوب المضطربة.

كما تجذب التطبيقات الخاصة للتأمل رواجا كبيرا أيضا حيث زاد عدد المشتركين في تطبيق "مابو 마보" ذي المائة والخمسين ألف مشترك بحوالي عشرين بالمائة منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، الذي رفعت الحكومة الكورية فيه مستوى الإنذار من تفشي كورونا إلى المرحلة الخطيرة. ويشار إلى أن انتشار فيروس كورونا يتيح الفرصة للمراجعة والتأمل والتفكير في قيمة وأهمية الحياه اليومية.