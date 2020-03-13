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تبين أن بالغا واحدا من بين كل خمسة بالغين في البلاد له تجربة بناء مشروعه التجاري وتبين أيضا أن معظمهم أنهوا مشروعاتهم في أقل من عامين، في هذا الإطار أجرت شركتا "جاب كوريو" و"البامون" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل إحصائية حول تجارب بناء المشروعات التجارية وشملت الإحصائية ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعين بالغا، حيث أجاب تسعة عشر بالمائة من المشاركين في الإحصائية بأن لديهم تجارب بناء المشروعات، فقال واحد وعشرون بالمائة من الموظفين في الشركات وعشرون بالمائة من الباحثين عن فرص العمل حاليا وأربعة عشر بالمائة من طلاب الجامعات بأن لديهم تجربة في هذا الشأن. وحول الأسباب في بناء المشروعات الذاتية، أجاب واحد وخمسون بالمائة منهم بسبب كسب الأموال الكثيرة، بينما أجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منهم بسبب القيام بالأعمال التي كانوا يحلمون بها.

وقال تسعة عشر بالمائة منهم بسبب الصعوبات في الحصول على فرص العمل بينما قال ثلاثة عشر بالمائة منهم بسبب الاعتقاد بأنهم لن يتمكنو من بناء المشروعات الخاصة إذا لم يقوموا بها في ذلك الوقت، لكن لم تبلغ نسبة مواصلة مشروعاتهم الخاصة منهم سوى ثمانية بالمائة فقط، وحول فترة الحفاظ على مشروعاتهم الخاصة أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بما يقل عن ستة أشهر بينما أجاب عشرون بالمائة منهم بما بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة. وقال واحد وثلاثون بالمائة منهم بما بين سنة واحدة وأقل من سنتين مما يشير إلى أن فترات حفاظ معظمهم على مشروعاتهم الخاصة كانت قصيرة، أي أنهى حوالي سبعة بالغين من بين كل عشرة بالغين مشروعاتهم الخاصة قبل مرور عامين على إنشائها.

بالرغم من ذلك فإن ثلاثة وأربعين بالمائة منهم يخططون حاليا لبناء مشروعاتهم التجارية الخاصةً، وقد بلغت النسبة في فئة الخمسينيات العمرية واحدة وخمسين بالمائة. وحول موعد بناء المشروعات أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم بأقل من سنتين.