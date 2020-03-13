انتشار واسع للتطبيقات الكورية حول العالم

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تلاقي التطبيقات كورية الصنع رواجا كبيرا في الخارج، وتعد كوريا من بين الدول الخمس من حيث عدد المطورين المسجلين في غوغل بلاي، ومن أنجح التطبيقات الكورية في الخارج، التطبيق "ريتريكا 레트리카" الذي طورته إحدى الشركات الناشئة الكورية حيث يستخدمه نصف عدد السكان في إيطاليا والبالغ عددهم حوالي واحد وستين مليون نسمة.

الجدير بالذكر أن صاحب شركة "بيتي كايك 벤티케익 " "بارك سانغ وون 박상원 " كان ينتقل من شركة إلى أخرى مرارا وتكرارا بعد أن تخرج من جامعة محلية في البلاد بحيث كان يصنع عشرات التطبيقات دون تحقيق أرباح ثم طرح تطبيق "ريتريكا" في عام ألفين واثني عشر، كان هذا التطبيق يلاقي رواجا أكبر في الخارج بحيث احتل المركز الثامن في "قائمة أفضل تطبيقات أندرويد العشرة" التي أعدتها الشركة المتخصصة في تحليل الأجهزة المتنقلة "آب آني App Annie" في عام ألفين وأربعة عشر.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "ريتريكا" أصبح من التطبيقات الشعبية في مختلف الدول، فأصبح يستخدمه أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص في إيطاليا أما في البرازيل فيستخدمه حوالي خمسين مليون شخص من بين مائة مليون مستخدم للهواتف الذكية. كما بلغ إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيق أربعمائة وعشرين مليون مرة في شهر يونيو من عام ألفين وتسعة عشر.

وأيضا يوجد هناك تطبيق كوري آخر سجل مائتي مليون مرة للتنزيل في أنحاء العالم وهو التطبيق "كيني ماستر" الخاص بتحرير الفيديوهات عبر الأجهزة الذكية والمتميز بتوفير وظائف التحرير عالية المستوى، ونجح في جذب انتباه الناشطين على يوتيوب من خلال تقديم الألحان الموسيقية والتأثيرات الصوتية بدون حقوق الملكية. يذكر أن أكثر من تسعين بالمائة من مبيعات التطبيق جاءت من الخارج في الربع الثالث من عام ألفين وتسعة عشر وعشرون بالمائة منها في الولايات المتحدة. وهناك تطبيق كوري آخر يستخدمه الكثير من الرجال والنساء في مختلف أنحاء العالم من أجل ممارسة الدردشات عبر الفيديوهات وهو التطبيق "آزار" الخاص للدردشة الدولية عبر الفيديو، حيث يستخدمه أكثر من مائة مليون شخص في مائتين وثلاثين دولة من أجل إجراء المكالمات الهاتفية عبر الفيديو مع مستخدمي التطبيق في أنحاء العالم ويتميز التطبيق بترجمة اللغات الصوتية للمستخدمين إلى اللغات الأم للمستمعين، يلاقي هذا التطبيق رواجا منقطع النظير خاصة في تركيا والسعودية والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول، فقد احتل المركز الخامس من حيث حجم مبيعات التطبيقات غير الألعاب في العالم في عام ألفين وتسعة عشر والمركز الرابع في نفس المجال في القارة الأوروبية.