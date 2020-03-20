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شين دونغ عضو فرقة سوبر جونيور ينجح في في تخفيض وزنه

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-23

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

نجح المطرب "شين دونغ" عضو فرقة "سوبر جونيور" في تخفيض 37 كيلوغرام من وزنه، ليبلغ وزنه حاليا 79 كيلوغراما. وقد بدأ "شين دونغ" رحلة تخفيض وزنه في شهر أكتوبر من العام الماضي عندما كان يبلغ وزنه 116 كيلوغراما، وكان هدفه النهائي هو الوصول إلى 75 كيلوغراما.

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