منظمة الصحة العالمية تدعو بي تي إس إلى الانضمام إلى حملة غسل اليدين

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دعت منظمة الصحة العالمية فرقة "بي تي إس" إلى الانضمام إلى حملة "غسل اليدين" في مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المدير العام المنظمة "تيدروس أدهانوم غبريسيس" في تغريدة على حسابه على تويتر إنه قد دعا فرقة "بي تي إس" وثلاثة آخرين للانضمام إلى حملة "غسل اليدين" من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم. وقام "تيدروس" بنشر مقطع فيديو مدته دقيقتان يحتوى على 11 خطوة من الغسيل الآمن للأيدي التي أوصت بها منظمته.

كما دعا مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس" والممثل الأمريكي "آرنولد شوارزنيغر" للانضمام إلى الحملة.