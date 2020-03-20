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ستري كيدز تنطلق نشاطها في اليابان

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-23

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

من المقرر أن تنطلق فرقة "ستري كيدز" الشبابية نشاطها الغنائي في اليابان بألبوم جديد.

وستكشف الفرقة عن ألبومها الكامل الجديد في كوريا واليابان بشكل متزامن يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري. ومع ذلك، لن تظهر الفرقة أمام الجمهور في اليابان بسبب القيود التي تفرضها الحكومة اليابانية على دخول الوافدين من كوريا بسبب فيروس كورونا.

ويشمل الألبوم الجديد للفرقة بعنوان "إس كي زي 2020"،  27 أغنية، منها 3 أغنيات باللغة اليابانية، وقد تم الكشف عن أغنيتين من بين الأغاني الثلاث باللغة اليابانية، في أوائل هذا العام.

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