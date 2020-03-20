وينر تعود بألبوم كامل جديد الشهر القادم

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قالت شركة "واي جي" الترفيهية إن فرقة "وينر" ستعود بإصدار ألبوم كامل جديد هو الثالث، بعنوان "تذكر" يوم التاسع من شهر أبريل القادم، وذلك بعد عامين من الكشف عن ألبومها الكامل الثاني بعنوان "كل يوم" عام 2018.

وسيتم الكشف عن إحدى أغاني الألبوم الجديد، وهي أغنية تحمل عنوان "طوم" أي "انتظر"، يوم السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.

وقد بدأت فرقة "وينر" نشاطها الغنائي عام 2014 حيث تم ترسيمها من خلال برنامج المسابقة الغنائية.

وقامت الفرقة بجولة غنائية في ثماني مدن آسيوية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ولكن تم تعليق العروض الباقية من تلك الجولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدلا من ذلك، نظمت الفرقة عروضا حية عبر الإنترنت جذبت أكثر من 960 ألفا من المتفرجين.