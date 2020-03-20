بيغ بانغ تجدد عقدها مع شركة واي جي

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جددت شركة "واي جي" الترفيهية عقدها الحصري مع فرقة "بيغ بانغ" المكونة من أربعة أعضاء، هم "جي دراغون" و"تيه يانغ" و"تاب" و"ديه سونغ".

وقالت الشركة إنها تخطط لاتخاذ إجراءات لعودة الفرقة خلال هذا العام.

وقد بدأت فرقة "بيغ بانغ" نشاطها الغنائي في عام 2006 تحت رعاية شركة "واي جي" وجددت عقدها الحصري مع الشركة في عام 2011 ثم في عام 2015.