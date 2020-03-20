افتتاح نوع جديد من المكتبات في سيول

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اُفتتحت مؤخرا مكتبة جديدة وسط العاصمة سيول، ولدخولها يجب دفع 40 دولارا، ولا يُسمح باستئجار الكتب بل يمكن فقط قراءتها داخل المكتبة، وفور افتتاح أبوابها أثارت هذه المكتبة جدلا هائلا بين المواطنين، فهناك من يرى أنها نوع جديد من المكتبات، بينما هناك من يرى أنها تشوه طبيعة المكتبات العامة.

الجدير بالذكر ان رسوم هذه المكتبة سنويا يبلغ 660الف وون او ما يعادل 550دولارا وحول سبب فرض مثل هذا المبلغ العالي، قالت إدارة المكتبة إن خدماتها لا تقتصر على الخدمات العادية، أي قراءة الكتب أو الدراسة فقط، بل يتم فيها إقامة عروض فنية منوعة وإلقاء مختلف أنواع المحاضرات، معنى ذلك يمكن للزوار قراءة الكتب والدراسة ومشاهدة عروض فنية والاستماع إلى محاضرات متنوعة كما تتميز هذه المكتبة بمظهرها المتألق، لأنها كانت قاعة لعرض اللوحات الفنية قبل تحولها إلى المكتبة، ولا تزال على جدرانها بعض الأعمال الفنية لفنانين مشاهير على مستوى العالم، وتتميز جميع الكراسي الموجودة فيها أيضا بتصميمها المتألق، ولذلك تعتبر مكانا ثقافيا متنوعا، يستطيع زوارها القراءة والاستماع والمشاهدة في نفس المكان.





يذكر أن في هذة المكتبة حوالي 40 ألف كتاب في كافة المجالات حيث تعتبر هذة المكتبة الأولى من نوعها في كوريا، بينما توجد مكتبات مماثلة في بعض الدول الأخرى على سبيل المثال، توجد في اليابان مكتبة يجب على أي زائر دفع حوالي 14 دولارا، لكنه يستطيع مشاهدة أعمال فنية ولوحات، وبعد نجاحها في اجتذاب اهتمام الناس، يزداد عدد المكتبات أو محلات الكتب التي يجب أن يتم الانضمام إلى عضويتها لاستخدامها.

منذ افتتاح هذه المكتبة الشهر الماضي، بلغ عدد زوارها يوميا حوالي 15 شخصا في المتوسط، وتتركز عيون الناس على هذه التجربة، وهل ستنجح المكتبة في زيادة عدد زوارها أم ستفشل في استقطاب اهتمام الناس وتتخلى عن طبيعتها وتتحول إلى مكتبة مجانية.