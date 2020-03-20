ارتفاع اعداد المصابين بضعف البصر بين الكوريون

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من الملاحظ ان هناك عددا كبيرا من المواطنين الكوريين في فئات عمرية متنوعة يعانون من ضعف البصر، ويلبسون نظارات طبية منذ الصغر، حيث أن هناك أسباب كثيرة تؤثر سلبا على العين وقوة البصر في الحياة اليومية، منها مثلا أن الكوريين خاصة في هذه الأيام، يفضلون القراءة أو المشاهدة على الهاتف الذكي، مع العلم أن هذه الشاشات الصغيرة تسبب ضعف البصر.

في الواقع، هناك سوء الفهم فيما يتعلق بقوة البصر، مثلا يُقال إن بصر الأولاد موروث من قبل الوالدين، فإذا كان بصر الأم أو الأب ضعيفا، يكون بصر المولود ضعيفا أيضا يعتقد الكثير من الناس أن هذا صحيح، ولكن حسبما يقول الخبراء فإن نسبة توارث قوة البصر ضعيفة، حيث تبلغ أقل من 3% فقط. كما يقول الكبار إن قراءة الكتب تحت ضوء خافت تسبب ضعف النظر لكن في الحقيقة، فإن الضوء لا يؤثر على البصر، ولكن اذا قرأنا الكتب في مكان مظلم نشعر بالتعب بسرعة وبالمثل اذا شاهدنا شاشة الهاتف الذكي أو أي جهاز مماثل في مكان مظلم، فقد يؤثر ذلك على ضعف البصر.

في هذا السياق يقول الخبراء إنه ممكن إلى حد ما استعادة قوة البصر، ولكن يجب بذل جهود مستمرة، بما في ذلك المساج على العين وحولها، أو تحريك العين من فوق إلى تحت ومن اليمين إلى اليسار، أو ضغط العين بكف اليد الدافئ. من المهم ممارسة هذا العلاج بصورة منتظمة ومستمرة لأكثر من 4 أشهر.

الجدير بالذكر ان هناك عددا كبيرا من المواطنين الكوريين يلبسون نظارات، خاصة الشباب أما يلبسون عدسات أو يتلقون عمليات جراحية لتسحين البصر.