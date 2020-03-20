بلدية سيول تقدم خدمة الاشتراك السهل للمكتبات

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صرحت بلدية سيول بأنها ستقدم خدمة الاشتراك السهل دون الحاجة إلى مقابلة في اثنتين وعشرين مكتبة تابعة للبلدية حتى يمكن للمشتركين استخدام خدمات المكتبات العامة في البيوت. يُذكر أن خدمة الاشتراك السهل دون الحاجة إلى مقابلة عبارة عن خدمة تسمح للاشتراك عبر الإنترنت بواسطة تطبيق بطاقات مواطني سيول ويمكن الاشتراك دون الحاجة إلى الزيارة والخضوع لإجراءات التأكد من الوثائق بما فيها بطاقات الهوية الشخصية، بالنسبة للمكتبات يمكن الحصول على بطاقات عضويتها على الأجهزة المتنقلة في حالة التأكد من الإقامة في سيول وسبق للبلدية أن تبنت هذا النوع من الخدمات في أوائل هذا العام حيث قامت بتجربة إدارة مكتبتيْن في منطقتي " كوانغ جين 광진" و"مابو마포" في شهر يناير الماضي، منذ هذا الشهر بدأت الخدمة تشمل مكتبة سيول أيضا وتنوي بلدية سيول توفير هذه الخدمة في جميع المكتبات التابعة لها خلال النصف الأول من هذا العام.





وتتوقع البلدية أن تساعد هذه الخدمة مواطني سيول في استخدام الكتب الإلكترونية باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها في بيوتهم، بحيث يتجنبون خطورة التعرض لفيروس كورونا، في هذا السياق قال "كواك جونغ بين곽종빈"مدير الإدارة الذاتية في بلدية سيول إن بلدية سيول تقدم هذه الخدمة من أجل المشاركة في حملة تحت شعار "التوقف قليلا" للحفاظ على المسافة الاجتماعية من أجل الحد من تفشي الفيروس من جهة، ومن أجل الترويح عن المواطنين الذين يقضون معظم أوقاتهم في بيوتهم.