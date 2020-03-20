زيادة مبيعات المؤلفات الادبية للاطفال والمراهقين

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بعد أن تم تأجيل افتتاح مختلف المدارس الكورية بأكثر من شهر بسبب تفشي فيروس كورونا-19، زادت مبيعات المؤلفات الأدبية وكتب الألعاب الخاصة للأطفال زيادة كبيرة في كوريا، يرجع السبب في ذلك على ما يبدو إلى توجيه أولياء الأمور أولادهم إلى قراءة المؤلفات الأدبية الضرورية لمادة "اللغة الكورية" مسبقا قبل افتتاح المدارس.

تُجدر الاشارة الي انه مع زيادة أوقات البقاء داخل البيوت ارتفعت شعبية الكتب التي تقدم إلى أولياء الأمور طرق اللعب مع أولادهم والكتب حول طي الأوراق أو رسم الألوان وغيرها من التي تمتع الأطفال داخل البيوت، في هذا السياق قالت مكتبة " ييس أربعة وعشرين예스24" لبيع الكتب على الإنترنت مؤخرا إن حوالي مائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة نسخة من المؤلفات الأدبية للأطفال بيعت خلال الأسابيع الثلاث من يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي إلى الخامس عشر من هذا الشهر لتزيد بأربعة وستين بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن حوالي خمسين ألفا وستمائة نسخة من المؤلفات الأدبية للمراهقين بيعت خلال نفس الفترة بزيادة ستة وتسعين بالمائة بالمقارنة مع العام الماضي. يُشار إلى أن معظم هذه الكتب في قائمة الكتب المستخدمة في برنامج "قراءة كتاب واحد في كل فصل دراسي" الذي ظلت تنفذه وزارة التعليم الكورية منذ عام ألفين وثمانية عشر، وقد ظلت مبيعات المؤلفات الأدبية للأطفال والمراهقين مستمرة في الزيادة بعد تنفيذ البرنامج وبعد تفشي فيروس كورونا زادت وتيرة ارتفاع مبيعاتها أكثر، كما زادت مبيعات الكتب التي تقدم مختلف طرق اللعب التي تساعد أولياء الأمور على قضاء الوقت مع أولادهم وخلال فترة الأسابيع الثلاثة بلغت مبيعاتها حوالي أربعة آلاف وخمسمائة نسخة لتزيد بخمسة وسبعين بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في هذا الاطار قال "بارك هيونغ اوك박형욱" مدير التسويق في الشركة إن هذه الزيادة تمثل ظاهرة غير عادية تظهر بسبب تفكير أولياء الأمور في تعليم ولعب أولادهم نتيجة لتفشي فيروس كورونا متوقعا أن تستمر شعبية المؤلفات الأدبية واللعب للأطفال والمراهقين خلال الفترة القادمة.