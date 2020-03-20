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فازت الممثلة الكورية "شيم اون كيونغ" بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان داكاساكي다카사키 السينمائي الياباني بالفيلم الياباني "الوقت الأزرق" للمخرج "هاكوتا يوكو하코타유코"، وقد حققت الممثلة شيم هذا الإنجاز قبل مرور وقت طويل على فوزها في أوائل هذا الشهر بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أكاديمي الياباني للسينما الذي يعتبر أهم المهرجانات السينمائية اليابانية لتصبح أول ممثلة كورية في هذا المجال.

يُشار الى أن شركة "أود오드" لاستيراد الأفلام قد صرحت بأن شيم فازت بهذه الجائزة القيمة بشكل مشترك مع الممثلة اليابانية "كاهو 카호" في الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان التي أقيمت في مقاطعة كونما 군마باليابان، وظل مهرجان داكاساكي الذي يفخر بحجمه الكبير من بين مهرجانات الأفلام الاقليمية، يمنح المهرجان هذه الجوائز تركيزا على الجودة السينمائية، ولهذا فإن فوزها بالجائزة يكتسب معنى خاصا.

الجدير بالذكر أن فيلم "الوقت الأزرق" يتناول عملية مغادرة البطلة "سنادا스나다" التي تمثله "كاهو카호" وصديقتها " كيوورا기요우라" التي تمثله "شيم اون كيونغ متوجهتين إلى قريتهما من أجل رعاية جدتها، وبفضل قصة الفيلم المُحكمة فاز مخرجه بجائزة أفضل مخرج في الدورة الثانية والعشرين من مهرجان شانغهاي السينمائي الدولي ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في كوريا في النصف الأول من هذا العام.

في هذا الاطار قالت الممثلة شيم التي جذبت قلوب أعضاء لجنة التحكيم بأدائها الدقيق في الفيلم إنها تشكر المخرج جزيل الشكر، معربة عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة القيمة جنبا مع جنب مع الممثلة "كاهو"،من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالأداء الباهر للممثلتين قائلين إنهما أظهرتا قدرة بارزة على التمثيل والتعبير من خلال أداء دوريهما.

الجدير بالذكر أن الممثلة "شيم" أبرمت اتفاقية خاصة مع شركة "يومانيتيه유마니테" اليابانية في عام 2017، حيث ظلت تكرس جهودها لتعلم اللغة اليابانية من جهة، وتكتسب القدرة بثبات من خلال المشاركة في الأعمال المسرحية هناك، وقبل حوالي أسبوعين أي في السادس من هذا الشهر كانت شيم قد فازت بجائزة أفضل ممثلة في الدورة الثالثة والأربعين من المهرجان الأكاديمي الياباني بالفيلم الياباني "المراسلة" مما فاجأ مشاهدي ونقاد الأفلام اليابانيين. وفي هذا الفيلم الذي ينتقد الحكومة والصحافة بواسطة فضيحة سياسية يابانية، لعبت شيم دور المراسلة الهجينة من الجنسيتين الكورية واليابانية، وقد حظيت بتقدير كبير من قبل المشاهدين والنقاد اليابانيين معا، وبعد فوزها بهاتين الجائزتين اليابانيتين المتتاليتين، من المتوقع أن يتم تثبيت مكانة الممثلة شيم في صناعة السينما اليابانية .