تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا

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في ظل زيادة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر افتتاحها يوم السابع والعشرين من شهر يوليو القادم في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى صيف العام القادم.

وكانت الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية قد ظلتا تتمسكان بموقفهما المشترك الداعي إلى تنظيم أولمبياد طوكيو كما هو مقرر، لكن إعلان بعض الدول عن عدم مشاركتها غذا أقيمت في موعدها المقرر، والضغوط المتزايدة على اللجنة الأولمبية الدولية من قبل الرياضيين والاتحادات الرياضية من أجل اتخاذ قرار بتأجيلها، وأيضا فرض قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، قد دفعتهما إلى اتخاذ قرار بتأجيل الأولمبياد، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الحديث للأولمبياد.

ولم يسبق أن تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية، حيث تم إلغاء دورة عام 1916 بسبب الحرب العالمية الأولى، ودورتي عامي 1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وأجرى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" مباحثات هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، واتفقا على تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، بسبب الظروف الراهنة الخطيرة بشأن انتشار فيروس كورونا.

ونتيجة لقرار تأجيل أولمبياد طوكيو، تم إلغاء جميع الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الأولمبياد، بما في ذلك مسيرة الشعلة الأولمبية التي كان من المقرر انطلاقها يوم الخميس الماضي من مدينة فوكوشيما باليابان.

وفي الواقع، كان المراقبون يرون أنه من الصعب إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المقرر، نظرا لأن فيروس كورونا الذي نشأ في مدينة "ووهان" الصينية في شهر ديسمبر من العام الماضي، قد انتشر في الدول المجاروة، ومنها كوريا الجنوبية واليابان، ثم توسع نطاقه ليشمل أوربا والولايات المتحدة وأرجاء أخرى من العالم، وهو ما أدى إلى قيام معظم دول العالم بفرض قيود شديدة على السفر منها وإليها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري أن فيروس كورونا الجديد بات جائحة، أي أنه صار وباء عالميا، وهو ما تسبب في إثارة الذعر في جميع أنحاء العالم.

وترتب على ذلك تعرض الأسواق المالية العالمية لتقلبات، وقيام مختلف دول العالم بإغلاق المحلات التجارية والمنشآت التصنيعية باستثناء محلات المواد الغذئية والضروريات اليومية والصيدليات، وحظر التنقلات والسفر، من أجل منع انتشار الفيروس.

وأدت الظروف الصحية الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا إلى إنهاء دوري كرة السلة والكرة الطائرة بشكل مبكر وتأجيل افتتاح دوري كرة البيسبول في كوريا الجنوبية، فيما تسببت تلك الظروف أيضا في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة التي كانت مقررة هذا الصيف، ومنها نهائيات كأس أوربا، حتى الصيف القادم.

ويشار إلى أن الحكومة اليابانية لم تتخل عن آمالها في إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المقرر حتى لحظة أخيرة، ويرجع السبب في تمسك اليابان بهذا الموقف إلى أن أولمبياد عام 1940 التي كانت من المقرر أن تستضيفها اليابان قد تم إلغاؤها بسبب الحرب العالمية الثانية.

كما يرجع السبب أيضا إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ستتعرض لها اليابان، واحتمال تعرض رئيس الوزراء الياباني "آبيه" لضعف نفوذه السياسي داخل بلاده في حال تم إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو.

وفي نهاية المطاف، اتفقت اليابان مع اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل أولمبياد طوكيو لفترة عام واحد بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رغبته في تأجيلها لمدة عام، وبعد أن أعلنت كندا وأستراليا والنرويج عن مقاطعتها في حال انعقادها كما هو مقرر.