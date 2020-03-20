بي تي إس تؤجل جولتها في أمريكا الشمالية بسبب كورونا

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أجلت فرقة "بي تي إس" جولتها الغنائية في أمريكا الشمالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الجمعة إن جدول أعمال جولة الفرقة في أمريكا الشمالية بعنوان"خريطة الروح" سيتم تعديله لحماية صحة الجميع ذوي العلاقة بالجولة.

وكان من المقرر أن تقوم فرقة "بي تي إس" بجولة غنائية في تسع مدن بالولايات المتحدة وكندا، بما فيها لوس أنجلس وأتلانتا وواشنطن وتورنتو، خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين من أبريل وحتى السادس من يونيو.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن موعد جديد لجولة الفرقة في أقرب وقت ممكن.

وقد ألغت فرقة "بي تي إس" حفلها الغنائي الذي كان من المقرر تنظيمه في شهر أبريل القادم.