ⓒ NEWWRAP

سنتعرف على شركة "نيو راب New Wrap" التي تقود ثقافة معيشية جديدة لتغليف المنتجات الغذائية.





مديرها التنفيذي "لي جونغ كوان":

تأسست شركة "نيو راب 뉴랩" في عام 2005، وهي منتجة لمواد تغليف المنتجات الغذائية للاستخدام المنزلي، بما في ذلك لفات الطعام المصنوعة من البولي إيثيلين، والقفازات الصحية، والأكياس ذات السوستة، والرقائق الورقية، والأغطية الصديقة للبيئة. لأول مرة في هذه الصناعة، حصلت "نيو راب" على ثلاث شهادات، بما في ذلك شهادة انبعاث الكربون، وشهادة ضمن المعايير الستة المعتمدة من قبل جمعية سلامة الأغذية العالمية، وشهادة مراقبة جودة الأغذية على أساس تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. وأخيرًا، أصبحت شركتنا أول شركة مصنعة لمنتجات تغليف صديقة للبيئة في كوريا.





كمزود لسلع المطبخ، فإن نيو راب لديها العديد من الألقاب الممتازة. فقد حصلت على شهادة علامة الكربون في عام 2011 لأول مرة في هذه الصناعة. ثم أصبحت أول شركة لتصنيع مواد تغليف المنتجات الغذائية تحصل على شهادة السلامة في عام 2013، كما حصلت على شهادات بيئية في عامي 2014 و2015، لتصبح مميزة بين منافساتها في هذا المجال. وفي الواقع، كانت الشركة على يقين من النجاح منذ البداية.





مديرها التنفيذي "لي جونغ كوان":

تطورت سلاسل متاجر الخصم الكبيرة بسرعة في كوريا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث سجلت معدلات نمو مكون من رقمين. في ذلك الوقت، قدمت العديد من الشركات المصنعة الصغيرة سلعها إلى الأسواق التقليدية أو تجار الجملة لأنهم لم يعرفوا كيف تعمل صناعة التوزيع. لكنني اعتقدت أن المنتجات عالية الجودة التي تنتجها الشركات الصغيرة يمكن أن تدخل في سلاسل الخصم بعد ترقية تصميماتها وتغليفها جيدا. ومن جانبها، كانت المتاجر بحاجة إلى مثل هذه المنتجات. وقد كنت واثقا من أن هذه الأعمال ستسير بشكل جيد.





قبل تأسيس شركته، كان السيد "لي" مسؤولاً عن المبيعات في شركة لمواد تغليف المنتجات الغذائية لمدة عشر سنوات تقريبًا. في كوريا، بدأت متاجر الخصم الكبيرة في الظهور في تسعينيات القرن الماضي، ومن ثم أحدثت تغييرًا جذريًا في صناعة التوزيع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على منتجات العلامات التجارية الخاصة. وقد تمكن "لي" من قراءة هذا الاتجاه الجديد، وبعد أن اكتشف أنه لم يكن هناك ما يكفي من الشركات المصنعة لتلبية الطلب المتزايد، قرر أن يبدأ عمله الخاص. في ذلك الوقت، كانت الأغطية البلاستيكية تأتي في حجمين فقط، هما 20 و30 سنتيمترا. لكن شركته عرضت حجمًا جديدًا يبلغ 25 سنتيمترا، وقد لقي ردودا إيجابية، وبالتالي حققت الشركة النجاح واستقرت بسرعة. لكن السيد "لي" لم يكتفِ بذلك، حيث كان يعتقد أن المنافسة الشديدة بين سلاسل الخصم ستجعل الموردين ينخرطون في حرب أسعار أكثر ضراوة. ولذلك استثمر الأرباح التي تمكن من اكتسابها، في شراء المزيد من الآلات من أجل زيادة الإنتاجية. وحاليا، تنتج الشركة أكثر من 100 نوع من مواد تغليف المنتجات الغذائية، وتعتبر من أفضل الأنواع في كوريا.





مديرها التنفيذي "لي جونغ كوان":

قد لا يتم لف الأغطية البلاستيكية التقليدية بشكل جيد وغالبًا ما يضر المستخدمون بأيديهم بسبب الشفرات المعدنية. وقد لا يتم قطع الأغطية بسهولة. إن منتجنا الجديد الحاصل على براءة اختراع يحل جميع هذه العيوب. تسمح وحدة التثبيت، الموجودة داخل علبة الغلاف، للأغطية بفرد اللفافة بسهولة. أيضا، يتم قطع اللفافة بشكل أكثر نعومة وأمانًا. لقد تم استقبال هذا المنتج بشكل جيد في السوق.





عند صنع منتجات جديدة، تضع الشركة أولوية قصوى لآراء المستهلكين. ولذلك ظل السيد "لي" يستمع بعناية إلى مستخدمي لفائف الطعام السابقة، ووضع شكاواهم في الاعتبار. ولذلك، أضافت الشركة في منتجها الجديد قاطعا بلاستيكيا منزلقا حتى لا يتضرر المستخدمون من الشفرات المعدنية. وواصلت الشركة بذل أفضل الجهود من أجل تخفيف إزعاج المستهلكين.





ⓒ NEWWRAP

مديرها التنفيذي "لي جونغ كوان":

تصادف أن رأيت ورق تواليت ملفوفا ومثقوبا في مرحاض، وتساءلت عما إذا كان يمكن إنتاج أغلفة بلاستيكية بهذه الطريقة، بحيث يكون من السهل قطع كل لفافة بسرعة. لكن التكاليف كانت مهمة. ولذلك قررت تقليل حجم أنبوب ورق التغليف بنسبة 30%. في الواقع، ظل الحجم كما هو في كوريا لمدة 30 عامًا. الأنبوب الأصغر يعني أن الغلاف سيكون أصغر والصندوق الخارجي أصغر، وهو ما ساهم في توفير التكاليف اللوجستية، ولذلك تمكنا من إنتاج هذا المنتج الجديد دون رفع السعر.





وقد تم اختيار هذا المنتج الجديد للفوز بجائزة سيول للأفكار الجديدة. وحاليا، تعمل الشركة على تحفيز الجهود لتطوير منتجات صديقة للبيئة أيضًا.





مديرها التنفيذي "لي جونغ كوان":

قد لا يكون استخدام المنتجات التي يمكن التخلص منها مفيدًا لحماية البيئة. لذلك، يبحث المزيد والمزيد من المستهلكين في البلدان المتقدمة عن منتجات صديقة للبيئة. يجب علينا متابعة المنتجات الخضراء للتحرك نحو المرحلة التالية. لذلك تم ترقية شعارنا ليصبح: "حياة جديدة، نيو راب". بالنسبة لنا، من المهم للغاية التعامل مع شكاوى المستهلكين بشكل صحيح. من خلال صنع منتجات خالية من الشكاوى، نعتقد أنه يمكننا أن نكون في مقدمة هذه الصناعة. نأمل أن تكون منتجات "نيو راب" لا غنى عنها في المطابخ في جميع أنحاء العالم، تمامًا مثل الملح!





تتحدى شركة "نيو راب" الفكرة التقليدية القائلة إن مواد تغليف المنتجات الغذائية التي يمكن التخلص منها هي السبب الرئيسي للتلوث البيئي. فقد بدأت في استخدام نباتات مثل الذرة وقصب السكر في منتجاتها، وهي بصدد صنع منتجات متوافقة مع البيئة، حيث تتحلل بشكل طبيعي بعد 18 شهرًا من التخلص منها. ولذلك فإنه من المؤكد أن هذه منتجات الشركة ستساعد على جعل العالم صحيا ونظيفا أكثر في المستقبل.