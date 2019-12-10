جي آيدول تنضم إلى حملة جمع التبرعات الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا

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انضمت فرقة "جي آيدول" النسائية إلى حملة جمع التبروعات الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا.

وقد جرت هذه الحملة يوم التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري عبر الإنترنت بتنظيم من منصة "تويتش" لألعاب الكمبيوتر.

وتمت دعوة أكثر من 70 من المشاهير والرياضيين ولاعبي ألعاب الكمبيوتر من أرجاء مختلفة من العالم، حيث تم خلال الحملة جمع الأموال للتبرع لصندوق الإستجابة لفاشية كوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية.

وستكشف فرقة "جي آيدول" عن ألبومها المصغر الجديد الثالث في أوائل شهر أبريل المقبل.