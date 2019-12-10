الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

توايس تلغي حفلاتها في اليابان بسبب كورونا

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-30

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

ألغت فرقة "توايس" النسائية حفلاتها في اليابان بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

كان من المقرر أن تقيم الفرقة حفلاتها الغنائية في طوكيو منتصف شهر أبريل القادم .

وقد أجلت الفرقة حفلاتها في طوكيو من قبل التي كانت مقررة في أوائل شهر مارس الجاري، حيث ستقوم الفرقة بتنظيم حفلات أخرى تحل محل حفلات طوكيو.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;