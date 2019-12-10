توايس تلغي حفلاتها في اليابان بسبب كورونا

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ألغت فرقة "توايس" النسائية حفلاتها في اليابان بسبب تصاعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

كان من المقرر أن تقيم الفرقة حفلاتها الغنائية في طوكيو منتصف شهر أبريل القادم .

وقد أجلت الفرقة حفلاتها في طوكيو من قبل التي كانت مقررة في أوائل شهر مارس الجاري، حيث ستقوم الفرقة بتنظيم حفلات أخرى تحل محل حفلات طوكيو.