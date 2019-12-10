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مونستا إكس تستأنف نشاطها في كوريا في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-30

من أغانى القمة

ⓒ STARSHIP ENT

بعد أن نجحت في ممارسة نشاطها الغنائي في الولايات المتحدة، تسنأنف فرقة "مونستا إكس" الشبابية نشاطها في كوريا.

وقالت شركة "ستارشيب" الترفيهية إن فرقة "مونستا إكس" ستصدر ألبومها الجديد في شهر مايو القادم بعد 7 أشهر من غيابها عن الساحة الغنائية الكورية.

وسيشارك في نشاط الفرقة في كوريا المطرب "جو هون" عضو الفرفة الذي أخذ راحة منذ شهر ينايرالماضي لأسباب نفسية.

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الأمريكي الأول بعنوان " كل شيء عن حب" في شهر فبراير الماضي، واحتل هذا الألبوم المركز الخامس في قائمة "بيلبورد 200".

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