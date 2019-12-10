مونستا إكس تستأنف نشاطها في كوريا في مايو

حلقة خاصة: 100 عام من الأفلام الكورية
2019-12-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-30
بعد أن نجحت في ممارسة نشاطها الغنائي في الولايات المتحدة، تسنأنف فرقة "مونستا إكس" الشبابية نشاطها في كوريا.
وقالت شركة "ستارشيب" الترفيهية إن فرقة "مونستا إكس" ستصدر ألبومها الجديد في شهر مايو القادم بعد 7 أشهر من غيابها عن الساحة الغنائية الكورية.
وسيشارك في نشاط الفرقة في كوريا المطرب "جو هون" عضو الفرفة الذي أخذ راحة منذ شهر ينايرالماضي لأسباب نفسية.
وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها الأمريكي الأول بعنوان " كل شيء عن حب" في شهر فبراير الماضي، واحتل هذا الألبوم المركز الخامس في قائمة "بيلبورد 200".
2019-12-10
2020-03-24
2020-03-24
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