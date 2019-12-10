شركة ستارشيب الترفيهية تطلق فرقة شبابية جديدة في أبريل





من المقرر أن تطلق شركة "ستارشيب" الترفيهية فرقة شبابية جديدة تحمل اسم "كريبيتي" في شهر أبريل المقبل.

وقالت الشركة إن الفرقة ستكشف عن ألبومها الأول بعنوان " إخفاء: تذكر من نحن" يوم الرابع عشر من شهر أبريل القادم.

وسبق للشركة أن كشفت عن صور أعضاء الفرقة التسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي للفرقة.

وتعد فرقة "كريبيتي" أول فرقة شبابية تطلقها شركة "ستارشيب" الترفيهية منذ خمس سنوات، حيث تضم الفرقة في عضويتها المطربين "كانغ مين هي" و"سونغ هيونغ جون" العضوين السابقين لفرقة "إكس وان".