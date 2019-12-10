أغنية يوم ربيعي تتغلب على أغنية انتهاء تفتح زهر الكرز من حيث الشعبية

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قالت شركة "جيني ميوزيك" إن أغنية فرقة "بي تي إس" بعنوان "يوم ربيعي" قد تمكنت من دخول المخطط اليومي لأفضل 200 أغنية قبل أغنية "انتهاء تفتح زهر الكرز" لفرقة "بوسكر بوسكر" والتي تعتبر أشهر الأغاني الربيعية في كوريا الجنوبية .

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية "انتهاء تفتح زهر الكرز" دائما ما تعود إلى المخططاتالموسيقية سنويا في فصل الربيع ، ولم تتمكن أي أغنية أخرى من أخذ مكانتها طوال سنوات عديدة.

وتمكنت أغنية "يوم ربيعي" من دخول مخطط "حيني" اليومي يوم الأول من مارس الجاري باحتلالها للمرتبة الثالثة والثمانين ، فيما لم تدخل أغنية "انتهاء تفتح زهر الكرز" مخطط أفضل 200 أغنية إلا بتاريخ يوم الحادي والعشرين من مارس باحتلالها للمرتبة الحادية والستين بعد المئة .