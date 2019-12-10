كيم جين وو عضو فيرقة وينر يبدأ خدمته العسكرية الإلزامية يوم 2 أبريل

حلقة خاصة: 100 عام من الأفلام الكورية
2019-12-10
#أخبار الساحة الفنية l 2020-03-31
من المقرر أن يبدأ المطرب "كيم جين وو" عضو فرقة "وينر" خدمته العسكرية الإلزامية يوم الثاني من شهر أبريل القادم كموظف في الخدمة العامة.
وقبل 3 أيام من انضمام المطرب "كيم" إلى الخدمة العسكرية ، قامت فرقة "وينر" ببث حفل عودتها عبر المنصة الإلكترونية للبث التلفزيوني "نيفر تي في" يوم الثلاثين من مارس.
وستعود فرقة "وينر" يوم التاسع من أبريل المقبل بإصدار ألبوم كامل جديد بعنوان "تذكر".
2019-12-10
2020-03-24
2020-03-24
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