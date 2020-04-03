السفير الكوري لدى قطر يقدر جهود الدوحة لإجراءاتها بشأن فيروس كورونا

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قال السفير الكوري لدى قطر "كيم تشانغ مو" إن المواطنين الكوريين المقيمين في قطر يقدرون الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لمنع انتشار فيروس كورويا.

وأضاف السفير "كيم" في تصريح لصحيفة العرب القطرية أن المواطنين الكوريين على دراية تامة بأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة ستسهم في حماية صحة وسلامة المقيمين في قطر، بمن فيهم الكوريون أنفسهم.

وأشار إلى أن الجالية الكورية في قطر اتخذت طواعية تدابير وقائية مثل إغلاق مدارسها المجتمعية منذ يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أن تعلن الحكومة القطرية رسميا عن إغلاق المدارس.

وأكد السفير الكوري أن المجتمع الكوري في الدوحة راض تماما عن الطريقة الشفافة للحكومة القطرية في التعامل مع انتشار فيروس كورونا، حيث حرصت وزارة الصحة العامة القطرية على الإعلان عن أي حالات مؤكدة إضافية من فيروس كورونا، وتحديد الدول التي زارها المرضى.

وأضاف أنه يعتقد أن هذه الشفافية تبدد الشائعات حول كيفية انتقال الفيروس، ونشر المعلومات الضرورية للجمهور، وبالتالي المساعدة في التغلب على الفيروس.

وأشار السفير "كيم" إلى أن العديد من الكوريين يواجهون صعوبات تتعلق بقيود الدخول بسبب انتشار الفيروس، فيما تحتاج الشركات الكورية العاملة في قطر، بما فيها شركة "هيون ديه" للإنشاءات، إلى المزيد من المهندسين لإكمال مشروعات البناء المهمة الخاصة بكأس العالم 2022 كما كان مخططا لها في الأصل.

وقال أيضا إن الكوريين يفهمون أن الإجراءات الاحترازية الصارمة مطلوبة لوضع حد لهذه الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع في المستقبل القريب، وأن يتم رفع قيود الدخول في أقرب وقت ممكن.