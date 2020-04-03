كوريا الجنوبية تعيد جنودها العالقين من جنوب السودان

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تم إجلاء ما يقرب من 200 جندي من الدفعة الحادية عشرة من وحدة "هان بيت" الكورية كانوا عالقين في جنوب السودان.

ويذكر أنه كان من المقرر أن تحل الدفعة الثانية عشرة من وحدة "هان بيت" العسكرية محل الدفعة الحادية عشرة للقيام بمهام حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ولكن لم تتم عمليات الاستبدال لأن جنوب السودان طلب وقف دخول قوات حفظ السلام إلى أراضيه.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الجنود الكوريين ضمن الدفعة الحادية عشرة من وحدة "هان بيت" وصلوا إلى مطار "إنتشون" الدولي صباح يوم الأحد الماضي على متن طائرة إثيوبية مستأجرة رتبتها الحكومة الكورية أقلعت مطار "جوبا" بجنوب السودان مساء يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الوزارة أن هؤلاء الجنود العائدين يجب عليهم الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والعزل الذاتي لمدة 14 يوما حتى لو كانت نتائج الاختبارات سلبية.

وقد تم إرسال وحدة "هان بيت" العسكرية الكورية إلى جنوب السودان لأول مرة في عام 2013 ضمن قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، حيث تقوم الوحدة بعمليات إنشاء البنية التحتية هناك.

وما تقوم به وحدة "هان بيت" العسكرية الكورية المتمركزة في قاعدة "بور" بولاية جونقلي السودانية، خير مثال على المساعي الحثيثة في إعمار المنطقة.