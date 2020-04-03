تعزيز التعاون الصحي بين كوريا والدول العربية في ظل تفشى فيروس كورونا

ⓒ https://chouftv.ma

في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، لجأت المغرب إلى شركة كورية لاقتناء أجهزة الكشف عن الفيروس، وذلك بعد تلقى المغرب شحنات من المنتجات والمعدات الطبية من الصين.

ووقع سعادة السفير "شفيق رشادي" سفير المغرب لدى سيول عقدا مع المدير العام لشركة "أوسانغ" الكورية للرعاية الصحية لشراء أجهزة كشف سريع عن فيروس كورونا، حيث تم إبرام عقد بين الطرفين في وقت قياسي بالنظر إلى احتياجات المغرب من أجهزة الكشف السريع.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد خصصت مبلغ 2 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدابير مكافحة جائحة كورونا، لشراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات.

ومن بين هذه المعدات والتجهيزات، 1000 سرير للإنعاش، و550 جهازا للتنفس، و100 ألف وحدة لأخذ العينات، و100 ألف وحدة للكشف، وأجهزة للفحوصات بالأشعة.





ومن جهة ثانية، سلّم سعادة السفير "بدر العوضي" سفير الكويت لدى سيول وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" رسالة رد من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور "أحمد ناصر المحمد الصباح" بشأن التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال مواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا وأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا الوباء.

وقال السفير "العوضي" إن الرسالة تتضمن دعم الكويت للإجراءات التي تتبعها كوريا الجنوبية في مجال الحد من انتشار الفيروس، والإشادة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وأضاف أنه لمس دعما متبادلا وفهما كاملا من قبل الجانب الكوري بشأن الإجراءات التي تنفذها الكويت في مجال مكافحة هذا الوباء.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الكويتي باستعداد كوريا الجنوبية في تزويد الكويت بخبرتها والمعدات اللازمة والمستخدمة لمواجهة فيروس كورونا .

وذكر أن الجانب الكوري تلقى رسالة وزير الخارجية الكويتي وما تضمنه من حرص القيادة الكويتية على تعزيز آفاق التعاون المشترك والقائم بين سيول والكويت خاصة في المجال الاقتصادي والعمل على تعزيزه وتكثيف الجهود لنقل هذا التعاون إلى مستوى التعاون الإستراتيجي عالي المستوى في المرحلة المقبلة.

يذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعتمد على مشاركة تاريخية، حيث احتفلت الكويت وكوريا الجنوبية في العام الماضي بمرور 40 عاما على بدء العلاقات الاقتصادية.

وتعتبر الكويت ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية وثالث أكبر سوق للشركات الكورية في مجال الإنشاءات في السنوات الثماني الماضية.