ياسر غنايم: كوريا الجميلة التي أعشقها وأحبها





رجل الأعمال الأسترالي الجنسية من أصل فلسطيني أردني، السيد/ ياسر غنايم، والزميل السابق في القسم العربي بالكي بي إس، يقول إن فترة عمله في القسم العربي قبل 10 سنوات كانت فترة جميلة، حيث كان يهدف إلى تعريف العرب بكوريا الجميلة التي يحبها ويعشقها.

وأضاف السيد/ ياسر في مقابلة مع القسم العربي أنه جاء إلى كوريا أول مرة ضمن مجموعة من ثلاثة أشخاص من أستراليا للعمل في التدريس الجامعي، ثم انطلق إلى الأعمال التجارية بعد ثلاثة أعوام من قدومه إلى كوريا.

وحول أزمة فيروس كورونا الحالية، يقول إنها أزمة صعبة بكل المقاييس، ورغم أنه واجه مشاكل خلال إقامته في كوريا خلال عشرين عاما، إلا أن أزمة فيروس كورونا أجبرت الناس على تغيير نمط حياتهم بشكل كبير. وفي هذا السياق، يوضح التعليمات التي تلقاها من السلطات الكورية لتطبيقها في مطعمه في حيّ "إي تيه وان"، للوقاية من انتشار الفيروس، مشيدا بإجراءات الحكومة الكورية للتعامل مع هذه الأزمة.

كما يتحدث السيد/ ياسر، باعتباره فلسطينيا أردنيا في الأصل، عن الإجراءات التي تتخذها السفارة الأردنية في كوريا للوقاية من أزمة كورونا، وسبل التعامل مع حالات الإصابة بين أفراد الجالية في كوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".





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تقديم الصور : ياسر غنائم ⓒ