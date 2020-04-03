حاكم جزيرة جيجو يفرض تعويضات مالية علي فتاه وامها

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يتدوال في كوريا هذة الايام خبر يتعلق ببنت صغيرة هي وأمها، هذه البنت كانت تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها رجعت إلى البلاد بسبب توقف جميع المدارس هناك مؤقتا. وكانت السلطات الكورية قد اوصت جميع الوافدين من الخارج بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وهو ما انطبق عليها أيضا، لكن البنت وأمها لم تلتزما بهذه النصيحة، بل سافرتا إلى جزيرة جيجو، وأقامتا هناك لمدة 4 أيام ثم تأكد أن البنت وامها مصابتان بالفيروس، سرعان ما انتقلتا إلى المستشفى، وفور انتشار هذا الخبر، عبر المواطنون الكوريون، خاصة سكان جيجو عن غضبهم لإصرار البنت وأمها على السفر، خاصة بعد أن تبين أن البنت كانت لديها بعض اعراض الحمى الخفيفة والصداع منذ أول يوم من السفر، لم يخف غضب المواطنوان، بل أصبح أشد بعد أن أعرب حاكم جزيرة جيجو في مؤتمر صحفي عن غضبه وغضب سكان جيجو، لأن تلك الجزيرة كانت خالية من كورونا.

لكن بسببهما، أصبح الأن سكان الجزيرة معرضين لخطورة الإصابة بالفيروس ونتيجة لذلك، طالب حاكم الجزيرة كلا من البنت والأم بدفع تعويضات مالية عن الخسائر. يذكر ان الفندق الذي نزلا فيه، والمطاعم التي زاراها، اضطروا لإغلاق أبوابهم إجباريا من أجل عمليات الحجر الصحي، مما تسبب في خسائر مالية.

وهكذا تعرضت البنت والأم لاتهامات هائلة من قبل عامة الناس وسكان الجزيرة، وسيتوجب عليهما دفع تعويضات مالية تبلغ حوالي 100 ألف دولار، من ناحية أخرى، طلب البعض فرض عقوبة عليهما، بينما أعرب البعض الآخر عن معارضة ذلك لأن مثل تلك العقوبات تعتبر إجراء مفرطا خارجا عن نطاق القانون.